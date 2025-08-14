Μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά. Συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε χυδαία, φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας οδηγήθηκαν νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Πατρών προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή Πατρών. Η απολογία τους προγραμματίστηκε για την Κυριακή το πρωί.

Στον εισαγγελέα και ο τρίτος συλληφθείς, για εμπρησμό στο Γηροκομείο – Αρνείται τις κατηγορίες

Στο δικαστικό μέγαρο Πατρών οδηγήθηκε -λίγο μετά την ένταση που προέκυψε με τους άλλους δύο συλληφθέντες- ο νεαρός που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Ο 19χρονος είναι ο μόνος που έχει παραδεχθεί την πράξη του. Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Ο 27χρονος που βρισκόταν μαζί του έχει πει ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έγινε εκείνο το βράδυ.

Από την άλλη πλευρά, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου δεν δέχεται τις κατηγορίες εναντίον του. Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα χωράφι να κάνει ύποπτες ενέργειες και συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Φωτογραφια-ντοκουμέντο καταγράφει τους δύο συλληφθέντες

Η ΕΛ.ΑΣ έχει δώσει πειστήρια και φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών αναδρών. Η αστυνομία έχει και οπτικό υλικό από το μπουκάλι που χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της φωτιάς.

Το newsbeast παρουσίασε φωτογραφία ντοκουμέντο με τους δυο νεαρούς να επιβαίνουν στο δίκυκλο.