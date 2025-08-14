Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται πως ξεκίνησαν τις φωτιές που ταλαιπώρησαν για δύο ημέρες την πόλη. Οι τρεις νεαροί που κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση θα μεταφερθούν στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ο 19χρονος είναι ο μόνος που έχει παραδεχθεί την πράξη του. Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Ο 27χρονος που βρισκόταν μαζί του έχει πει ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έγινε εκείνο το βράδυ.

Από την άλλη πλευρά, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου δεν δέχεται τις κατηγορίες εναντίον του. Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα χωράφι να κάνει ύποπτες ενέργειες και συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει δώσει πειστήρια και φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών αναδρών. Η αστυνομία έχει και οπτικό υλικό από το μπουκάλι που χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της φωτιάς.

Το newsbeast σας παρουσιάζει φωτογραφία ντοκουμέντο με τους δυο νεαρούς να επιβαίνουν στο δίκυκλο.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στη διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Το άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη

Στη φωτογραφία που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον 25χρονο σε χωράφι λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην περιοχή του Γηροκομείου.