Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν «σοβαρές ανησυχίες» για τις λεπτομέρειες του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε κοινή ανακοίνωση, τρεις Δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής και ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής προειδοποιούν ότι η επίτευξη βιώσιμης ειρήνης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί «προσφέροντας διαδοχικές παραχωρήσεις στον Πούτιν και υπονομεύοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί». Όπως υπογραμμίζουν, «η ιστορία έχει δείξει ότι ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της ισχύος και δεν πρόκειται να σεβαστεί καμία συμφωνία που δεν επιβάλλεται με πίεση». Οι ίδιοι καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να συντονιστεί στενά με την Ουκρανία και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την επόμενη φάση, ενώ ζητούν την άσκηση ουσιαστικής πίεσης στη Ρωσία ώστε να προσέλθει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Ξεχωριστή παρέμβαση έκανε και ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις προτάσεις Τραμπ. «Το αποκαλούμενο “ειρηνευτικό σχέδιο” παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το αν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη», δήλωσε. Τόνισε μάλιστα ότι «η Ουκρανία δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη σε έναν από τους πιο απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ο Γουίκερ κατέληξε επισημαίνοντας ότι «το μέγεθος και η διάρθρωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί ζήτημα αποκλειστικά της ουκρανικής κυβέρνησης και του λαού της».