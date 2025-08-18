Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, κατόπιν εντάλματος της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου σε περιοχές του δήμου Πατρέων και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές.

Ειδικότερα, του αποδίδεται εμπρησμός από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές και ξένη περιουσία, καθώς και εμπρησμός σε δασική έκταση, επίσης από πρόθεση και κατά συναυτουργία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε ήδη συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εντός της ημέρας, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.