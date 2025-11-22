Επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ ένας14χρονος φέρεται να έπεσε νεκρός, έξω από το Θέατρο του Σικάγο όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί η ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν και αστυνομικοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.

Chicago's Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.

Minutes later, another shooting at…



— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 22, 2025

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω της πλατφόρμας Truth Social το απόγευα του Σαββάτου το απόγευμα, ισχυριζόμενος ότι σημειώθηκαν «μαζικά εγκλήματα και ταραχές» στο Σικάγο και ότι «πολλοί αστυνομικοί» «δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά». Η αστυνομία δεν ανέφερε ότι τραυματίστηκαν αστυνομικοί.

Ακόμη σημείωσε την αντίθεση τόσο του κυβερνήτη του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτσκερ όσο και του δημάρχου του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον στις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είχε στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση.

«Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος φωνάζει: “ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ TRUMP!!!”»