Το Κόπα Άφρικα έκανε μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό τελικά καθώς ο Σίριλ Ντέσερς υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 μήνες.

Οι ομάδες δυσανασχετούν κάθε φορά που έρχεται η ώρα για το Κόπα Άφρικα καθώς αναγκάζονται να χάνουν για ένα μήνα τους παίκτες τους και στην περίπτωση των «πράσινων» έχουν κάθε λόγο να είναι πολύ εκνευρισμένοι.

Ο Ντέσερς ήταν στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας και τραυματίστηκε στην προπόνηση σε μια προσπάθειά του να σουτάρει, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να μην είναι καθόλου καλά.

Ο 31χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί τον Σεπτέμβριο και είχε επιστρέψει στη δράση τον Δεκέμβριο, υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2-3 μήνες.

Αυτό σημαίνει πως ο νεοαποκτηθείς Ανδρέας Τεττέη θα έχει πολλή δουλειά ενώ δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για την απόκτηση κι άλλου επιθετικού.