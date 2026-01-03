Τα πρώτα τέσσερα θύματα της φωτιάς σε μπαρ στην Ελβετία ταυτοποιήθηκαν και πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 16 και 21 ετών, και δύο άνδρες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είναι οι πρώτοι που αναγνωρίστηκαν επίσημα από την αστυνομία μετά την πυρκαγιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 άτομα, ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν.

Οι περισσότεροι τραυματίες είναι έφηβοι και νέοι ηλικίας έως περίπου 25 ετών και φέρουν σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου εορτασμού, συνεχίζονται.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η πιθανότερη αιτία της φωτιάς, ήταν βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της 40 νεκρούς και δεκάδες βαριά τραυματισμένους, πολλοί από τους οποίους δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τους Νew York Times, η Μπεατρίς Πιγιού, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι τα στοιχεία δείχνουν πως τα μπουκάλια με τα αναμμένα βεγγαλικά κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του υπογείου του μπαρ Le Constellation. Πρόσθεσε ότι τα βεγγαλικά ήταν «κεράκια γενεθλίων», τα οποία μπορεί να αγοράσει οποιοσδήποτε από ένα κατάστημα.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την τραγωδία διεθνή, καθώς μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, αλλά και πολίτες από το Βέλγιο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο 17χρονος Ιταλός γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Η φωτιά ακολουθήθηκε από έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανότατα οφειλόταν σε φαινόμενο «flashover», δηλαδή σε ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο, που προκαλεί σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη όλων των υλικών, εκμηδενίζοντας τις δυνατότητες διαφυγής.