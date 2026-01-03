Ενώπιον του Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι -και εφόσον το επιτρέψει η κατάστασή του- ο 52χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να κινούνταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να ξερίζωσε με το αυτοκίνητό του ένα δέντρο πριν συγκρουστεί διαδοχικά με επτά οχήματα σε «κυκλική» πορεία από τη Μεταμόρφωση προς τη Βαρυμπόμπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αλκομέτρησης, το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του ανήλθε σε 1,86 mg/l, δηλαδή τριπλάσιο του ορίου του Αυτοφώρου και επταπλάσιο του επιτρεπτού για ασφαλή οδήγηση.

Το υλικό που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews αποτυπώνει με σαφήνεια την «τρελή» διαδρομή του οχήματος. Ενδεικτικά, μόνο στην οδό Άργους στην Κηφισιά διακρίνεται το δέντρο που ξεριζώθηκε, καθώς και ένα αυτοκίνητο με χτυπήματα στο πίσω, στο πλάι και στο μπροστινό μέρος, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν πρόκειται για το όχημα του μεθυσμένου οδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (2/1). Ο 52χρονος, αρχικά, προσέκρουσε σε δέντρο στην οδό Άργους στην Κηφισιά και στη συνέχεια, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, χτύπησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ακολούθως, η ανεξέλεγκτη πορεία συνεχίστηκε με τρία ακόμη οχήματα να υφίστανται ζημιές. Στην οδό Ποταμού, ο οδηγός έκανε απότομη στροφή προς τη Ναυπλίου και, αφού συγκρούστηκε με δύο ακόμη αυτοκίνητα, το όχημά του ακινητοποιήθηκε. Στο σημείο υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο επιβεβαίωσε την οδήγηση υπό τη βαριά επήρεια αλκοόλ.