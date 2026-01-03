Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στα Χανιά, όταν ένας 37χρονος τραυμάτισε τον 39χρονο αδελφό του με την κυνηγετική του καραμπίνα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη στη συνοικία Λιβάδια του δήμου Χανίων. Ο 37χρονος καθάριζε το όπλο και το έδειχνε στον αδελφό του, χωρίς να γνώριζε ότι υπήρχαν φυσίγγια μέσα σε αυτό. Από λάθος χειρισμό η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 39χρονο στο χέρι και το πόδι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Ο 37χρονος συνελήφθη για πρόκληση τραυματισμού, ενώ όπως προκύπτει η καραμπίνα του ήταν νόμιμη.