Τραυματίστηκε διαρρήκτης σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 40χρονος αλλοδαπός, πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στις 23:35 σε σπίτι στην οδό Μάχης Κρήτης, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.