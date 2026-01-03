Χρειάζεται δύο μεταγραφάρες

Μεγάλη, πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπi της Euroleague και χοντρό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Όχι βαθμολογικά, σίγουρα όμως αγωνιστικά και ψυχολογικά. Οι δηλώσεις του Αταμάν για τα 4άρια της ομάδας σημαίνουν ότι οι «πράσινοι» ψάχνονται για μεταγραφή σε αυτή τη θέση, τα πράγματα όμως δεν είναι καλύτερα στους σέντερ. Η μη χρησιμοποίηση του Χολμς είχε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός να κατεβάσει όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram δείχνοντας την ενόχλησή του, ο Γιούρτσεβεν είναι αστεία περίπτωση για ομάδα που θέλει να κατακτήσει την κούπα και μένει μόνο ο φιλότιμος Φαρίντ που δεν μπορεί να… καταπιεί σπαθιά. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δύο δυνατές μεταγραφές και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τις κάνει.

Το 8ο ή φεύγει

Σε ό,τι αφορά τον Αταμάν, πάντως, θα επαναλάβω αυτό που έχω σημειώσει εδώ και πολύ καιρό: Όλα θα κριθούν από τη Euroleague. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει τον προπονητή και το δείχνει με τον τρόπο που τον καλύπτει έπειτα από κάθε άσχημο αποτέλεσμα, περιμένει όμως από αυτόν να… ανταποδώσει και να κατακτήσει το 8ο στο Final Four του ΟΑΚΑ. Αν το καταφέρει, με 2ο ευρωπαϊκό μέσα σε μια τριετία, θα είναι πανηγυρικότατα καβάλα στ’ άλογο. Αν δεν το κάνει, θα οδηγηθεί στην πόρτα της εξόδου. Τόσο απλά είναι πλέον τα πράγματα για τον Τούρκο. Ή Euroleague ή τέλος.

Απουσία-μήνυμα του Ολυμπιακού

Στην Κρήτη, εν τω μεταξύ, έχουμε Σούπερ Καπ σήμερα και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην παραστεί στο επίσημο γεύμα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν φυσικά κάποιο πρόβλημα με τον ΟΦΗ, έχουν όμως μεγάλο με τους… υψηλούς προσκεκλημένους στο γεύμα. Ο Μάκης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ και ο Γιάννης Βρούτσης ως αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού θα είναι εκεί, οπότε στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ αποφάσισαν να απουσιάσουν θέλοντας να δείξουν έτσι την έντονη ενόχληση, δυσαρέσκεια για την ομοσπονδία και την πολιτεία. Δεν είναι, βέβαια, μια κίνηση που μπορεί να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι όμως ακόμη ένα μήνυμα προς την ΕΠΟ.

Τα σενάρια για στόπερ και αριστερό μπακ

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό είναι ήρεμοι αυτή τη στιγμή αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γίνονται κινήσεις. Στον Πειραιά θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε μία ή δύο προσθήκες. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξουν προτάσεις, καλές προτάσεις για κάποιους παίκτες. Άνθρωποι που είναι κοντά στη διοίκηση υποστηρίζουν πως ενδέχεται να υπάρξει θέμα με τους Μπιανκόν και Μπρούνο. Ενδέχεται, δηλαδή, να υπάρξουν προτάσεις και αν είναι καλές, τότε θα προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες, υπάρχουν όμως.

Οι 2 που φεύγουν και οι 2 που ελπίζουν

Στον Παναθηναϊκό τέσσερις παίκτες μπορούν να υπογράψουν σε όποια ομάδα θέλουν πλέον καθώς μπήκαν στο τελευταίο εξάμηνο των συμβολαίων τους. Οι περιπτώσεις τους, όμως, είναι διαφορετικές. Οι Μαντσίνι και Μλαντένοβιτς δεν υπολογίζονται από τον Μπενίτεθ και θα φύγουν σίγουρα το καλοκαίρι, ενδεχομένως και μέσα στον Ιανουάριο αν έρθουν προτάσεις. Οι Τζούριτσιτς και Κώτσιρας, από την άλλη πλευρά, συνεχίζουν να διεκδικούν την παραμονή τους καθώς δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση από τον Ράφα Μπενίτεθ. Από αυτούς εξαρτάται το αν θα πείσουν ή όχι τον Ισπανό πως πρέπει να παραμείνουν στο ρόστερ ανανεώνοντας τα συμβόλαιά τους.

Δεν πωλείται

Στην ΑΕΚ, τέλος, υπήρξε πρόταση από τη Ρέιντζερς για τον Πένραϊς αλλά η ΠΑΕ την απέρριψε χωρίς πολλά-πολλά. Ο Νίκολιτς πιστεύει στις δυνατότητες του παίκτη ενώ και στη διοίκηση δεν έχουν διάθεση να βγουν στην αγορά για αριστερό μπακ καθώς οι προτεραιότητες ήταν και είναι άλλες. Ακόμη κι αν επανέλθει, επομένως, η ομάδα της Γλασκώβης με νέα, βελτιωμένη πρόταση, η απάντηση θα είναι ξανά αρνητική. Στην Ένωση σκέφτονται μόνο την ενίσχυση του ρόστερ και όχι την αποδυνάμωσή του, οπότε θέμα πώλησης του Πένραϊς δεν υπάρχει. Και θα είναι τεράστια έκπληξη αν υπάρξει προσεχώς.