Το 2023, μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μεσολόγγι αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής προκειμένου να προσφέρει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ.

Δύο χρόνια και μερικούς μήνες αργότερα, η αποκάλυψη ότι το συγκεκριμένο όχημα παραμένει εκτός λειτουργίας προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο βρίσκεται εδώ και περίπου έξι μήνες σε συνεργείο στην Πάτρα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί η βλάβη.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στα μπεκ της μηχανής και, καθώς το όχημα καλυπτόταν ακόμη από εγγύηση, μεταφέρθηκε στην αντιπροσωπεία της Πάτρας για έλεγχο και επισκευή. Παρότι η διάγνωση έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωνόταν άμεσα, το διάστημα που ακολούθησε κύλησε χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 3 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η συνταξιούχος έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι, αποκλειστικά για να αποδοθεί φόρος τιμής στη δωρήτρια. Αμέσως μετά, όμως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οδηγήθηκε ξανά στο συνεργείο, παραμένοντας μέχρι σήμερα ακινητοποιημένο και αδυνατώντας να προσφέρει τις κρίσιμες υπηρεσίες που είχε σχεδιαστεί να καλύπτει στην περιοχή.

«Είχα αγανακτήσει. Να έχεις έναν άρρωστο που ο γιατρός λέει ότι πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο και να μη βρίσκεις μέσο. Γι’ αυτό το πήρα, να είναι εδώ στον τομέα Μεσολογγίου, να εξυπηρετεί τους Μεσολογγίτες, γιατί δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Να είναι εδώ για τους ανήμπορους και τους φτωχούς», είχε δηλώσει η κ. Παπαχρήστου όταν είχε προχωρήσει στη δωρεά, συγκινώντας το πανελλήνιο.

Το πρόβλημα προκάλεσε, όπως είναι λογικό τα αρνητικά σχόλια πολιτών: «θα τρίζουν τα κόκκαλα της κυρίας Αθηνάς» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Το γεγονός ότι το ασθενοφόρο παραμένει ανενεργό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προκάλεσε και την παρέμβαση του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτου Ζαμπάρα, κάνοντας λόγο για θεσμική προσβολή απέναντι σε μια μεγάλη ευεργέτιδα και για ωμή εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τους λόγους που το ασθενοφόρο της δωρεάς παραμένει εκτός λειτουργίας.