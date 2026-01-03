Η αυλαία του 2026 στο ελληνικό ποδόσφαιρο ανοίγει με έναν αγώνα-γιορτή, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν ιστορικό θεσμό.

Σήμερα (3/1, 17:00, MEGA), ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στο Betsson Super Cup.

Οι δύο σύλλογοι, που γιόρτασαν τα 100 χρόνια ιστορίας τους – οι γνωστοί και ως Centennials, όπως ήταν και το μότο του τελικού Κυπέλλου Betsson – συναντιούνται στο Ηράκλειο, σε μια διοργάνωση που επιστρέφει έπειτα από 19 χρόνια απουσίας, με στόχο να καθιερωθεί εκ νέου, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών Super Cup.

Για τους «ερυθρόλευκους», το κίνητρο είναι διπλό. Από τη μία διεκδικούν το πέμπτο Betsson Super Cup της ιστορίας τους, έχοντας κατακτήσει και την τελευταία διοργάνωση το 2007 στο Καραϊσκάκης απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (1-0 με γκολ του Κώστα Μήτρογλου). Από την άλλη, επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφία τους να παλεύουν για κάθε διαθέσιμο τίτλο.

Σε περίπτωση κατάκτησης, ο Ολυμπιακός θα προσθέσει το 82ο εγχώριο τρόπαιο στη συλλογή του, πλάι στα 48 πρωταθλήματα, τα 29 Κύπελλα και τα τέσσερα Super Cup που ήδη διαθέτει.

Αγωνιστικά, οι Πειραιώτες άφησαν πίσω τους το 2025 με δύο διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα (0-0 με Άρη, 1-1 με Κηφισιά) και θέλουν να μπουν στο νέο έτος με πειστικό τρόπο, ενόψει ενός απαιτητικού Ιανουαρίου, που περιλαμβάνει κρίσιμα παιχνίδια σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και δύο «τελικούς» με Λεβερκούζεν και Άγιαξ για το Champions League. Παράλληλα, επιθυμούν να προσφέρουν χαρά στους φίλους τους, πολλοί εκ των οποίων θα ταξιδέψουν στην Κρήτη λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ αποχαιρέτησε το 2025 με μια ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, έχοντας στο πλευρό του περίπου 17.000 φιλάθλους από την Κρήτη. Παρότι ηττήθηκε 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, η χρονιά θεωρείται ορόσημο.

Ευκαιρία… ρεβάνς για το 1987

Οι Κρητικοί βλέπουν το Betsson Super Cup ως ευκαιρία… ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του Μαΐου και ονειρεύονται μια κούπα για πρώτη φορά μετά το 1987, κάτι που θα αποτελούσε ιδανικό επίλογο για τους εορτασμούς των 100 χρόνων του συλλόγου. Η δίψα του κόσμου είναι τέτοια, που σχεδόν το 80% των εισιτηρίων είχε εξαντληθεί μία εβδομάδα πριν τον αγώνα.

Η φετινή σεζόν, πάντως, δεν εξελίσσεται ομαλά για τον ΟΦΗ. Τα αρνητικά αποτελέσματα και η αλλαγή προπονητή τον Οκτώβριο – με τον Μίλαν Ράσταβατς να παραχωρεί τη θέση του στον Χρήστο Κόντη – αποτυπώνουν τις δυσκολίες. Ωστόσο, πριν από τη διακοπή των γιορτών, οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν σημάδια βελτίωσης και, αγωνιζόμενοι στο «σπίτι» τους, φιλοδοξούν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Μια πιθανή κατάκτηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για τη συνέχεια της σεζόν.

Ιστορικά, το πρώτο Super Cup στην Ελλάδα διεξήχθη το 1980 από τον ΠΣΑΤ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Καστοριάς με 4-3 στο Καραϊσκάκης. Το 1987, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ και με την ονομασία Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης, Ολυμπιακός και ΟΦΗ συναντήθηκαν ξανά στο ΟΑΚΑ, με τους Πειραιώτες να νικούν χάρη στο γκολ του Ξανθόπουλου στο 65’.

Ολυμπιακός: Καζιμιέρσκι, Ξανθόπουλος, Αποστολάκης, Αλεξίου, Μίχος, Μπονόβας, Ζελιλίδης, Καπουράνης, Ψεύτης, Μητρόπουλος (87′ Παπαθεοδώρου), Κωστίκος (81′ Παπαχρήστου)

ΟΦΗ: Χοσάδας, Πατεμτζής (46′ Τσίμπος), Γκουλής, Τσινός, Μιχαλίτσιος, Ανδρεανίδης, Ίσις, Παπαβασιλείου, Χαραλαμπίδης (46′ Μαρινάκης), Νιόπλιας, Σαμαράς.

Η διακοπή και η επιστροφή

Από το 1987 έως το 1996 η διοργάνωση είχε σχετική σταθερότητα, προτού διακοπεί για αρκετά χρόνια. Το τελευταίο Super Cup διεξήχθη τον Αύγουστο του 2007, με τον Ολυμπιακό να νικά ξανά την ΑΕΛ Novibet με 1-0.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με τέσσερις κατακτήσεις (1980, 1987, 1992, 2007), ενώ ο ΟΦΗ συμμετέχει για δεύτερη φορά, θέλοντας να μπει στο «κλειστό» κλαμπ των νικητών και να γίνει η πρώτη ομάδα από την Περιφέρεια που το καταφέρνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό Betsson Super Cup είναι το πρώτο που διεξάγεται εκτός Αθήνας, καθώς όλα τα προηγούμενα φιλοξενήθηκαν στο Καραϊσκάκης ή στο ΟΑΚΑ.

Το νέο τρόπαιο και η μπάλα

Με την επιστροφή του θεσμού, η ΕΠΟ παρουσίασε και το νέο τρόπαιο. «Ο καλλιτέχνης που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το επιβλητικό τρόπαιο του Super Cup, κατάφερε να συνδυάσει μια ρετρό μορφή με μοντέρνες πινελιές, δίνοντας έμφαση στα δύο παραπάνω στοιχεία: αφενός στην μπάλα και αφετέρου στη διαχρονικότητα του θεσμού, που επανακάμπτει με προοπτική να αποκτήσει πλέον μόνιμη θέση στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα.

Το βάρους 4,7 κιλών και ύψους 75 εκατοστών κύπελλο, είναι τόσο παλιό και τόσο νέο, εν τέλει τόσο διαχρονικό, όσο το ίδιο το ποδόσφαιρο».

Παρουσιάστηκε, επίσης, και η επίσημη μπάλα του αγώνα, η TRIONDA, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού το προσεχές καλοκαίρι.

Οι νικητές του Betsson Super Cup:

Ολυμπιακός: 4 (1980, 1987, 1992, 2007)

Παναθηναϊκός: 3 (1988, 1993, 1994)

ΑΕΚ: 2 (1989, 1996)



Όλοι οι αγώνες Super Cup:

1980, Ολυμπιακός – Καστοριά 4-3, Καραϊσκάκης *διοργάνωση ΠΣΑΤ

1987, Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1-0, ΟΑΚΑ

1988, ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 1-3, ΟΑΚΑ

1989, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 6-5 πεν. (1-1), ΟΑΚΑ

1992, ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3, ΟΑΚΑ

1993, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-1, ΟΑΚΑ

1994, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 0-3, ΟΑΚΑ

1996, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 8-9 πεν. (1-1), Καραϊσκάκης

2007, Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 1-0, Καραϊσκάκης

2026, Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Παγκρήτιο Στάδιο