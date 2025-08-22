Ξυλοκόπος στο Μέτσοβο πήγε για το μεροκάματο και βρέθηκε να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όταν έπεσε πάνω του δέντρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρης Τζώρα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 54χρονος είχε πάει στο δάσος, για να κόψει ξύλα.

Όπως όλα δείχνουν, το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν τον καταπλάκωσε ο κορμός της οξιάς που έκοβε.

Αν και βαριά τραυματισμένος, επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν.

Ο άτυχος επαγγελματίας δίνει μάχη για τη ζωή του.