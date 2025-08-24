Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται για ακόμη μια προσπάθεια εκτόξευσης του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ: του Starship της SpaceX. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη το 2027 και, μελλοντικά, στον αποικισμό του Άρη, όπως αναφέρει το CNN. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες αποτυχίες και εκρήξεις των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ειδικούς και κυβερνήσεις.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι η νέα εκτόξευση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025, στις 7:30 μ.μ. ώρα Κεντρικής ΗΠΑ (CDT), που αντιστοιχεί στις 3:30 π.μ. της Δευτέρας, 25 Αυγούστου 2025, ώρα Ελλάδας (EEST). Η πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας θα εκτοξεύσει τον πύραυλο από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας και θα επιχειρήσει να πετύχει κρίσιμους στόχους που δεν ολοκληρώθηκαν στις προηγούμενες δοκιμές, όπως την επανεκκίνηση κινητήρα στο Διάστημα και την απελευθέρωση προσομοιωτών δορυφόρων Starlink.

Οι προηγούμενες αποτυχίες

Από τον Ιανουάριο, το Starship έχει εκραγεί δύο φορές πάνω από κατοικημένες περιοχές της Φλόριντα, με συντρίμμια να φτάνουν στις νησίδες Τερκς και Κέικος και στις Μπαχάμες. Στην τελευταία πτήση τον Μάιο, έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, ένας ακόμη πύραυλος εξερράγη ενώ βρισκόταν στην εξέδρα δοκιμών στο Τέξας.

Αυτά τα περιστατικά προκάλεσαν αντιδράσεις από κυβερνήσεις: το Μεξικό απείλησε με νομικές ενέργειες για τα συντρίμμια που βρέθηκαν στις ακτές του, ενώ η Βρετανία συνεργάζεται με τις αμερικανικές Αρχές για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών της.

Στρατηγική σημασία

Παρά τα προβλήματα, οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει σημαντικά στο Starship. Η NASA διαθέτει συμβόλαιο 2,9 δισ. δολαρίων για τη νέα σεληνιακή αποστολή, ενώ ο Μασκ σχεδιάζει μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη το 2026. Η επιτυχία του προγράμματος θα ενισχύσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ στον νέο «διαστημικό ανταγωνισμό» με την Κίνα.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Η SpaceX υποστηρίζει ότι έχουν διορθωθεί βλάβες του συστήματος καυσίμου που προκάλεσαν την τελευταία έκρηξη. Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η φιλοσοφία «γρήγορης ανάπτυξης μέσω συχνών δοκιμών, ακόμη κι αν καταλήγουν σε εκρήξεις» εγκυμονεί κινδύνους. Ο πρώην αστροναύτης Γκάρετ Ράισμαν τονίζει ότι «είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την κατάληξη – μπορεί να μην λειτουργήσει ποτέ ή να αλλάξει ριζικά το μέλλον της διαστημικής τεχνολογίας».

Επόμενα βήματα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εκτόξευση. Δύο ακόμη δοκιμές απομένουν με την τρέχουσα γενιά του Starship, πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη μεγαλύτερων εκδόσεων.

Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, το «Super Heavy» θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανώτερο τμήμα Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα. Παρά την αισιοδοξία, οι καθυστερήσεις, τα τεχνικά ρίσκα και οι γεωπολιτικές διαστάσεις καθιστούν το Starship ίσως το πιο αμφιλεγόμενο διαστημικό εγχείρημα της εποχής μας.