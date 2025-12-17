«Ήθελα να βγει η κραυγή από μέσα μου, να το ακούσει μέχρι εκεί πάνω και να είναι περήφανος για το τι γιο άφησε πίσω και τι λεβέντη». Με αυτά τα λόγια, πνιγμένα στη συγκίνηση, ο Δημήτρης Ζήκος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, λίγα δευτερόλεπτα αφότου ανακηρύχθηκε ο μεγάλος νικητής της φετινής «Φάρμας».

Ο παίκτης από τα Ιωάννινα, που στην καθημερινότητά του εργάζεται ως εναερίτης, απέδειξε πως ξέρει να πατά γερά στη γη ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες, κατακτώντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Η επικράτηση με 3-0 και η μάχη μέχρις εσχάτων

Ο τελικός, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου από τη συχνότητα του Star, εξελίχθηκε σε μια προσωπική παράσταση για τον Δημήτρη. Με σκορ 3-0 κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Λευτέρη Δασκαλάκη, ο οποίος αν και αγωνίστηκε σκληρά, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του νικητή. Ο Λευτέρης, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα, δήλωσε αμέσως μετά: «Ήρθε η καμπάνα του τέλους, αυτό ήταν το παιχνίδι, τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ».

Παρά την ένταση της στιγμής, ο Δημήτρης Ζήκος έδειξε το ήθος του, ευχαριστώντας δημόσια τον αντίπαλό του. «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη, πάλεψε σαν λιοντάρι μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το περίμενα ότι θα είμαι εγώ ο νικητής με τέτοιο αντίπαλο. Αλήθεια, Λευτέρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Δασκαλάκη να υποκλίνεται στην αναγνώριση του νικητή.

Το τέλος ενός απαιτητικού ταξιδιού

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς, με τον Δημήτρη να γίνεται ένα «κουβάρι» με τους υπόλοιπους παίκτες. Ο νικητής της Φάρμας 2025 δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο την παραγωγή όσο και την οικογένειά του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε όσους τον στήριξαν αλλά και σε εκείνους που, με τη στάση τους, τον πείσμωσαν να φτάσει μέχρι το τέλος.

Η παρουσία του στο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από απόλυτη στοχοπροσήλωση, με τον ίδιο να αποδεικνύει πως η επιμονή και η δύναμη ψυχής είναι τα στοιχεία που οδηγούν στην κορυφή.

Η επόμενη «Φάρμα» έρχεται

Εν τω μεταξύ το STAR ψάχνει ήδη τους επόμενους πρωταγωνιστές της «Φάρμας».

Δήλωσε συμμετοχή εδώ και βρες τη δική σου θέση στη Φάρμα

και κέρδισε 50.000 ευρώ!