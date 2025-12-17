Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν τα νέα έργα του γνωστού εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, τα οποία εκτέθηκαν σε γκαλερί στην Πάφο. Μετά τον σάλο που ξέσπασε, η γκαλερί ανακοίνωσε την ακύρωση της έκθεσης.

Τα έργα του Γαβριήλ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια τόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και στον πολιτικό κόσμο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) διαμαρτυρήθηκαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι μέσα από τα έργα «βεβηλώνονται» ο Χριστός, η Παναγία και ιερά σύμβολα της Ορθόδοξης πίστης.

Σε ανάρτησή του, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, χαρακτήρισε τα έργα «ωμή βλασφημία και όχι τέχνη», σημειώνοντας ότι «όποιος τα παρουσιάζει και όποιος τα στηρίζει φέρει ακέραιη ευθύνη», σύμφωνα με το philenews. Όπως ανέφερε, «η επίκληση της “ελευθερίας της έκφρασης” αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών», προσθέτοντας ότι «η ανοχή σε τέτοιες πράξεις δεν είναι ουδετερότητα, αλλά συνενοχή».

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο και πυροδότησε αντιδράσεις. Το μεσημέρι της Κυριακής, η Blue Iris Gallery ανακοίνωσε το κλείσιμο της έκθεσης.

Στην ανακοίνωσή της, η γκαλερί τόνισε ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία και υπογράμμισε πως στόχος της είναι η προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού. Όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να καταστεί «αγωγός περαιτέρω κοινωνικής αναταραχής».

Την απόφαση της γκαλερί να ματαιώσει την έκθεση χαρακτήρισε ορθή ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου, δηλώνοντας ότι το έργο του εικαστικού «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κριτική δεν στρέφεται προσωπικά κατά του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος ο Γιώργος Γαβριήλ έδωσε τη δική του απάντηση, τονίζοντας πως δεν θεωρεί τα έργα του χυδαία ή προσβλητικά για τον Χριστιανισμό, αλλά αντίθετα ότι «τον αναδεικνύουν». Όπως εξήγησε, χρησιμοποιεί θρησκευτικά σύμβολα για να σχολιάσει κοινωνικά ζητήματα, όπως η διαφθορά, το μεταναστευτικό και ο πόλεμος στη Γάζα.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ορίων στην ελευθερία της έκφρασης, διερωτώμενος «σε ποια εποχή ζούμε».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο εικαστικός ανέφερε επίσης ότι εικόνα που κυκλοφόρησε ευρέως δεν αποτελεί ενιαίο δικό του έργο, αλλά «προϊόν κολλάζ». Παράλληλα, κατήγγειλε απειλές κατά της ζωής του ιδιοκτήτη της γκαλερί, καθώς και απειλές για δολιοφθορές, ενώ έκανε λόγο για περιστατικό στα εγκαίνια, όπου «τρεις νεαροί» κατέβασαν έργα που στη συνέχεια επανατοποθετήθηκαν.