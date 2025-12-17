Έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμπληρώνει η Alpha Bank κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο που ταυτίστηκε με τις πιο καθοριστικές στιγμές της ελληνικής οικονομίας και ανοίγοντας, παράλληλα, ένα νέο κεφάλαιο με έντονο ευρωπαϊκό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Από την πρώτη εισαγωγή των μετοχών της έως σήμερα, η πορεία της Τράπεζας αντικατοπτρίζει τη διαδρομή της ίδιας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με αντοχή στις κρίσεις, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με επενδυτές και θεσμούς.

Από τις 2 Νοεμβρίου 1925, όταν εισήχθησαν στο ΧΑ οι μετοχές της τότε Τράπεζας Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, έως σήμερα, η Alpha Bank έχει συνδέσει τη διαδρομή της με τις κομβικές περιόδους της ελληνικής οικονομικής ιστορίας: τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις κρίσεις και τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Πρόκειται για μια αδιάρρηκτη σχέση με την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τον θεσμό της κεφαλαιαγοράς.

Ο εορτασμός των 100 χρόνων επισφραγίστηκε με την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο κτήριο της Λεωφόρου Αθηνών, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του CEO της ΕΧΑΕ Γιάννου Κοντόπουλου, του CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Δημήτρη Τσιτσιράγκου, της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου και της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μετά το καθιερωμένο χτύπημα της καμπάνας, δήλωσε: «Η συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα ορόσημο βαθιάς θεσμικής σημασίας. Από το 1925 έως σήμερα, η Τράπεζα διατηρεί μια αδιάλειπτη σχέση με την ελληνική κεφαλαιαγορά, συνοδεύοντας τις σημαντικές εξελίξεις της οικονομίας και εδραιώνοντας διαχρονικά τη σχέση εμπιστοσύνης με την επενδυτική κοινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Alpha Bank είναι η μοναδική εισηγμένη που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα από το 1948 έως το 2008».

Όπως υπογράμμισε, η επέτειος αυτή δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά κυρίως το μέλλον, καθώς βρίσκει την Alpha Bank σε περίοδο ισχύος, μετασχηματισμού και αυξημένης εξωστρέφειας, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και ενισχυμένη διεθνή παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η οποία εντάσσει την Alpha Bank πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη και δημιουργεί νέες δυνατότητες για διασυνοριακές συνεργασίες, επενδύσεις και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν βαθιά την περασμένη δεκαετία από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα βρίσκονται σε μια νέα θετική φάση. Ως υπουργός Οικονομικών έζησα το 2023 έναν σημαντικό σταθμό για την Alpha Bank, με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την επένδυση της UniCredit στην Ελλάδα».

Τόνισε επίσης ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει πλέον την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σταθερότητα για να στηρίξει την οικονομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ευαισθησίας απέναντι στους πελάτες, με σεβασμό στους κανόνες του ανταγωνισμού.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συγχαίροντας την Alpha Bank για τα 100 χρόνια προσφοράς της, επεσήμανε ότι ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στη σημασία των διασυνοριακών συνεργασιών και στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, σημειώνοντας ότι το τραπεζικό σύστημα έχει κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας.

Η σημασία της εκατονταετίας για την κεφαλαιαγορά

Ο CEO της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε ότι η Alpha Bank, επί 100 συνεχόμενα χρόνια, αποτελεί σταθερό θεσμικό πυλώνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας, επιδεικνύοντας συνέπεια, αξιοπιστία και προσήλωση στις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσεων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου χαρακτήρισε την εκατονταετή παρουσία της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο ως επίτευγμα αντοχής, προσαρμοστικότητας και θεσμικής βιωσιμότητας, τονίζοντας ότι η επέτειος τιμά τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Τράπεζας, των επενδυτών και των θεσμών της αγοράς.

Τέλος, η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε ότι η πορεία της Alpha Bank αντικατοπτρίζει τη συνολική ανάκαμψη και ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία, μετά τις έντονες δοκιμασίες της περιόδου από το 2008 και μετά.