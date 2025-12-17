Ο Έλληνας επιθετικός συγκαταλέγεται αυτή την περίοδο στα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 11 γκολ και 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εντός και εκτός Βελγίου, στοιχεία που έχουν εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία.

Κατά διαστήματα και σε σταθερή βάση, αγγλικά δημοσιεύματα τον συνδέουν με συλλόγους της Premier League, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Τότεναμ, η Άστον Βίλα και η Γουέστ Χαμ, με την πρώτη μάλιστα να έχει κινηθεί για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ομάδες από την Ισπανία – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ατλέτικο Μαδρίτης – αλλά και τη Γερμανία, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Ντόρτμουντ, να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Με αφορμή τα παραπάνω, σημερινά δημοσιεύματα στο Βέλγιο επισημαίνουν ότι η Μπριζ δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εκτός εάν υπάρξει πρόταση που να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι Βέλγοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.