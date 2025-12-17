Την καθιερωμένη του συνάντηση με τους βουλευτές είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με χαλαρή κουβέντα – και όχι μόνο – και finger food.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές περνούσαν χαμογελαστοί το κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου λίγες ώρες μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Λίγο πριν αναχωρήσουν κάποιοι για τις εκλογικές τους περιφέρειες για τις γιορτές των Χριστουγέννων συζήτησαν με τον πρωθυπουργό, έβγαλαν τις καθιερωμένες πια selfie και την οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ξεχώρισε το δώρο του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στον πρωθυπουργό που ήταν μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα τη φορέσει στην παραλαβή τους, αφού αύριο υψώνεται και η γαλανόλευκη στον Κίμωνα.

Ο πρωθυπουργός με τη σειρά τους, τους έκανε δώρο ένα γούρι ασημένιο για τη νέα χρονιά και σύμφωνα με πληροφορίες ευχήθηκε: «Του χρόνου να είμαστε καλά (2026) και του αντιχρόνου (2027) ακόμα περισσότεροι»

