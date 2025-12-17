Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα ένα πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που διαμένουν σε χώρες όπου υπάρχουν πολύ αυστηρά πλαίσια για τις αμβλώσεις, να τερματίσουν την εγκυμοσύνη σε κάποια άλλη χώρα της Ένωσης, και μάλιστα δωρεάν.

Η εν λόγω πρωτοβουλία που ονομάζεται «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» (My Voice, My Choice) και έχει προωθηθεί από οργανώσεις πολιτών, προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου που θα υπάγεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα καλύπτει τη δυνατότητα δωρεάν άμβλωσης για γυναίκες από κράτη-μέλη όπου υπάρχει οριακά καθολική απαγόρευση αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, ή από κράτη-μέλη όπου η πρόσβαση στις αμβλώσεις δεν είναι και τόσο ελεύθερη, όπως η Ιταλία και η Κροατία.

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, με το Ηνωμένο Βασίλειο να τις αποποινικοποιεί και τη Γαλλία να τις καθιστά συνταγματική ελευθερία, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται στις αμβλώσεις. Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο με 358 ψήφους υπέρ και 202 κατά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει τον Μάρτιο αν θα υιοθετήσει την πρόταση, αν και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών δεν στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για το δικαίωμα στην άμβλωση και ορισμένων ευρωβουλευτών από την αριστερά έως την κεντροδεξιά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μειωθούν επικίνδυνες πρακτικές και να υπάρξει βοήθεια στις γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για μια διαδικασία στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών και ορισμένων κεντροδεξιών ευρωβουλευτών, λένε ότι η πρόταση παρεμβαίνει στους εθνικούς νόμους και στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες.