Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μάχης στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026, οι βουλευτές της ΝΔ πέρασαν την πόρτα του Πρωθυπουργικού γραφείου σε μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με σαφή εορταστικό χαρακτήρα.

Το κλίμα ήταν εμφανώς αποφορτισμένο, με το κρασί και τα εδέσματα να συνοδεύουν τις συζητήσεις για τις επερχόμενες γιορτές και τις εξορμήσεις στις εκλογικές περιφέρειες.

Ένα νόμισμα με «υπογραφή» και πολιτικό νόημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεφύλασσε μια έκπληξη στους συνεργάτες του. Κάθε μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έλαβε ένα ασημένιο γούρι σε σχήμα μεγάλου νομίσματος.

Στη μία του όψη κυριαρχεί η αποτύπωση του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ στην πίσω πλευρά αναγράφεται το έτος 2026 μαζί με τα αρχικά του Πρωθυπουργού.

Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από μια ευχή του Πρωθυπουργού με σαφή πολιτική προέκταση: «Του χρόνου να είμαστε καλά (2026) και του αντιχρόνου (2027) ακόμα περισσότεροι», δείχνοντας ουσιαστικά τον ορίζοντα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η γραβάτα με τις φρεγάτες και οι selfies

Από τα στιγμιότυπα της βραδιάς δεν έλειψαν τα πειράγματα και τα δώρα. Ο Νικήτας Κακλαμάνης πρόσφερε στον Πρόεδρο της κυβέρνησης μια γραβάτα διακοσμημένη με φρεγάτες, προκαλώντας το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα τη φορέσει στην τελετή παραλαβής των νέων πλοίων, με αφορμή και την ύψωση της σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

Η συνάντηση έκλεισε με τις απαραίτητες selfies και την επιβεβαίωση της εσωκομματικής συνοχής, καθώς η ΚΟ της ΝΔ ετοιμάζεται για την ανάπαυλα των Χριστουγέννων πριν από την επιστροφή στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα της νέας χρονιάς.