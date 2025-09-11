Περίπου 90 λεπτά μετά την ανακοίνωση ότι «ο ύποπτος για τη φρικτή ένοπλη επίθεση που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται υπό κράτηση», ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ότι ο ύποπτος έχει αφεθεί ελεύθερος.

«Ο ύποπτος που βρισκόταν υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση από τις αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας», έγραψε ο Πατέλ.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Υπήρξε σύγχυση σχετικά με το ποιος ακριβώς συνελήφθη. Νωρίτερα, ο Πατέλ και ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσαν ότι ένας ύποπτος βρισκόταν υπό κράτηση – αν και ένας άλλος αξιωματούχος, ο Μπο Μέισον, είπε ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος.