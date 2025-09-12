Την προσοχή έχει τραβήξει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και δείχνει έναν άνδρα με μούσι που φαίνεται να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και προήλθε από τηλεοπτικές μεταδόσεις, δείχνει έναν νεαρό άνδρα που φοράει μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να σηκώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον νεαρό συντηρητικό σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης 10/9.

Καταγράφηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα, θυμίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, αναφέρει η New York Post.

Ο άγνωστος άνδρας, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό, ο οποίος χτύπησε τον Κερκ, έναν 31χρονο πατέρα δύο παιδιών, στο λαιμό, ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έπεσε στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, αναρτώντας το βίντεο.

«Αυτός ο τύπος επευφημούσε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω λόγια», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X.

This guy cheered after Charlie Kirk was assassinated. I have no words left 😡 pic.twitter.com/I2nWvTyLKG — Lucy (@TheLucyShow1) September 11, 2025

«Πόσο ψυχωτικός πρέπει να είσαι για να πανηγυρίζεις ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, ενώ άλλοι ουρλιάζουν και κρύβονται;», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Γιούτα δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το βίντεο.

Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο γενειοφόρος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral, αλλά επέμεινε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Ο Ντέιβιντ πρόσθεσε ότι βρισκόταν στο ντιμπέιτ ως υποστηρικτής που πρεσβεύει «όλα όσα εκπροσωπούσε ο Τσάρλι».

I promised to talk but only after silence and only to two. I've already secured one, the other will come. I wish I could respond to everything coming in, but it's not possible, so forgive me. There is allot of rage directed at me but I promise you'll understand when I speak and I… — David (@RtothepowerofX) September 11, 2025

«Υπάρχει μεγάλη οργή εναντίον μου, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα καταλάβετε όταν μιλήσω και περιμένω με ανυπομονησία να επιστρέψει η ησυχία. Μερικοί είναι αναστατωμένοι επειδή χαμογελάω, άλλοι επειδή πανηγυρίζω και άλλοι επειδή δεν έχουν ακόμα τις πληροφορίες», έγραψε στο X.

Ο λογαριασμός ακολουθεί ορισμένους άλλους συντηρητικούς σχολιαστές.

Η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.