Η Έρικα Κερκ αποκάλυψε ότι έμαθε για τον θανάσιμο τραυματισμό του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, μέσω ενός πανικόβλητου τηλεφωνήματος από τον βοηθό του, Μάικλ Μακόι. Σε συνέντευξή της στους New York Times, την πρώτη μετά τον θάνατο του Τσάρλι, η Έρικα περιέγραψε ότι ο Μακόι την κάλεσε και φώναξε: «Τον πυροβόλησαν!».

Αμέσως πήρε πτήση για να φτάσει στο πλευρό του συζύγου της, ωστόσο, ενώ βρισκόταν στον αέρα, ενημερώθηκε ότι είχε πεθάνει. «Κοιτούσα τα σύννεφα και τα βουνά», θυμάται και συμπληρώνει: «Ήταν μια τόσο υπέροχη μέρα, και σκεφτόμουν: “Αυτό ακριβώς ήταν το τελευταίο που είδε“».

Σύμφωνα με το pagesix παρά τη συμβουλή ενός σερίφη να μην δει το σώμα του συζύγου της, καθώς η σφαίρα είχε «καταστρέψει» τον λαιμό του, η Έρικα επέλεξε να το αντικρίσει μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. «Με όλο τον σεβασμό, θέλω να δω τι του έκαναν», είπε στον σερίφη. Η μητέρα δύο παιδιών αποκάλυψε ότι τα μάτια του Τσάρλι ήταν ακόμη μισόκλειστα και ότι είχε «αυτό το γνωστό, μισοχαμογελαστό βλέμμα τύπου Μόνα Λίζα», σαν να πέθανε χαρούμενος και να τον είχε σώσει ο Ιησούς. «Η σφαίρα ήρθε, ανοιγόκλεισε τα μάτια, και βρέθηκε στον παράδεισο», πρόσθεσε η ίδια.

Η πρώην Μις Αριζόνα ανέφερε ότι θα έπρεπε να βρίσκεται με τον Τσάρλι στο Utah Valley University κατά τη διάρκεια της περιοδείας του American Comeback Tour, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα στον λαιμό, αλλά παρέμεινε πίσω για να φροντίσει τη μητέρα της, η οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία σε νοσοκομείο του Φοίνιξ. Η Έρικα σημείωσε ότι ακόμη δεν μπορεί να μπει στο υπνοδωμάτιό τους, με αποτέλεσμα να κοιμάται σε άλλα δωμάτια.

Περισσότεροι από 200.000 πενθούντες συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του Τσάρλι στην Αριζόνα την Κυριακή, με την παρουσία, μεταξύ άλλων, του προέδρου Τραμπ, του αντιπροέδρου Βανς και του Έλον Μασκ. Ο συντηρητικός σχολιαστής πέθανε στις 10 Σεπτεμβρίου μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε στη σκηνή του Utah Valley University και ήταν 31 ετών.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Έρικα, που ορίστηκε CEO της Turning Point USA, κινητοποίησε τους υποστηρικτές του σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube στις 12 Σεπτεμβρίου. «Οι κακοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν προκαλέσει», δήλωσε. «Να ξέρουν όλοι αυτό: αν πιστεύατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε μόλις σε αυτή τη χώρα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «οι κραυγές αυτής της χήρας θα ηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή».