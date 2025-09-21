Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν αυτός που έκλεισε ως τελευταίος ομιλητής της επιμνημόσυνη τελετή του Τσάρλι Κερκ, αμέσως μετά τη χήρα του Έρικα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή ενώ ο Λι Γκρίνγουντ τραγουδούσε το «God bless the USA» ζωντανά.

Απευθυνόμενος στις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που βρέθηκαν στο στάδιο της Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Αμερική μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ένα έθνος «σε σοκ και σε πένθος».

«Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, η χώρα μας στερήθηκε μία από τις πιο φωτεινές παρουσίες της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του, και πάνω από όλα, έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, γιο, Χριστιανό και πατριώτη. Ο Τσάρλς Τζέιμι Κερκ δολοφονήθηκε αποτρόπαια από έναν ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρό δολοφόνο, επειδή έλεγε την αλήθεια. Αυτό ήταν στην καρδιά του – σκοτώθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, την πατρίδα και την κοινή λογική.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον Τσάρλι Κερκ ως «μάρτυρα» όπως έκαναν και προηγούμενοι ομιλητές ενώ σημείωσε πως «το όνομα του Kirk θα ζει για πάντα στο αιώνιο χρονικό των σπουδαιότερων πατριωτών της Αμερικής, θα ζει για πάντα”.

Αναφέρθηκε στους γονείς του Κερκ, σημειώνοντας πως «στους γονείς του Τσάρλι, που έχασαν τον αγαπημένο τους γιο, και σε όλη την οικογένεια Κερκ, γνωρίζουμε ότι κανένας λόγος δεν θα είναι ποτέ αρκετός για να γεμίσουν το κενό που αφήνει πίσω του. Αυτό το κενό απλά δεν μπορεί να καλυφθεί.»

Και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω ότι αυτή η εξαιρετική έκφραση συγκίνησης τις τελευταίες 11 ημέρες να σας έχει παρηγορήσει με τη γνώση πως ο γιος σας έφερε περισσότερο καλό και αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο μέσα στα 31 του χρόνια απ’ ό,τι μπορούν να φέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι πολύ, πάρα πολύ επιτυχημένοι, σε ολόκληρη τη ζωή τους.»

Εκτός όμως από τον Τσάρλι Κερκ και τον χαμό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε πολιτικές του πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά προανήγγειλε μια συέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, στην οποία θα αποκαλύψει την… αιτία του αυτισμού.

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να συνδέσει άμεσα τη χρήση του γνωστού φαρμάκου Tylenol από εγκύους με κίνδυνο για αυτισμό, σε αντίθεση με τις ιατρικές οδηγίες όπως ανέφερε η Washington Post.

Μέχρι σήμερα οι ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες δηλώνουν πως είναι ασφαλές για τις εγκύους να παίρνουν το συγκεκριμένο μη συνταγογραφούμενο παυσίπονο, του οποίου η δραστική ουσία είναι η παρακεταμόλη.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά και στα σχέδια αποστολής της εθνοφρουράς στο Σικάγο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τσάρλι ήταν γεμάτος πατριωτικό πνεύμα από τα νεανικά του χρόνια, και ήταν “all American” σε όλα όσα έκανε. Ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε ήταν: “Σας παρακαλώ, κύριε, σώστε το Σικάγο.” Θα το κάνουμε αυτό. Θα σώσουμε το Σικάγο από τα φρικτά εγκλήματα».

Διαφωνώντας με τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα και τη συγχώρεση που προσέφερε στο φερόμενο ως δράστη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Μισώ τον αντίπαλό μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτόν. Συγγνώμη. Συγγνώμη Έρικα, αλλά τώρα η Έρικα μπορεί να μου μιλήσει και σε όλη την ομάδα, και ίσως να με πείσουν ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά δεν αντέχω τον αντίπαλό μου».

«Η σφαίρα που τον σκότωσε είχε στόχο όλους μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τζέι Ντι Βανς: «Είδαμε ανθρώπους να πανηγυρίζουν και να δικαιολογούν τη δολοφονία του»

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανέβηκε στη σκηνή και χαιρετίζοντας τον Charlie Kirk ως κάποιον που «άλλαξε το πρόσωπο του συντηρητισμού στην εποχή μας». Κάνοντας πολλές αναφορές σε συντηρητικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων κατά των αμβλώσεων ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε:

«Ο Τσάρλι Κερκ έφερε πολλές αλήθειες. Μίλησε την αλήθεια ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι τα υψηλότερα καθήκοντα, πολύ πιο σημαντικά από οποιαδήποτε εργασιακά ή εκπαιδευτικά προσόντα. Έφερε την αλήθεια ότι το έθνος μας θα ξεθωριάσει εκτός αν φέρει τάξη στις γειτονιές του και ευημερία στον λαό του. Έφερε την αλήθεια ότι η ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να παλέψουμε για να την προστατεύσουμε σε όλα τα στάδια και σε κάθε στιγμή.»

«Είδαμε ανθρώπους να δικαιολογούν ή και να πανηγυρίζουν τη δολοφονία του. Το ξέρω ότι σας εξοργίζει. Δολοφονήθηκε γιατί έλεγε την αλήθεια. Θεωρώ ότι θα με προέτρεπε να είμαι ειλικρινής και να πω ότι ακόμα το κακό περπατά ανάμεσά μας. Αλλά πιστεύω ότι θα μας ενθάρρυνε όλους να θυμηθούμε ότι για κάθε φωνή που πανηγυρίζει τον θάνατό του, υπάρχουν χιλιάδες που τιμούν τη μνήμη του κάθε μέρα. Θα μου έλεγε να προσευχηθώ για τους φίλους αλλά και για τους εχθρούς μου. Και να επιστρέψω στη δουλειά. Θα μας έλεγε να λέμε την αλήθεια και να παλεύουμε γι’ αυτή κάθε μέρα».

«Είναι καλύτερα να αντιμετωπίζεις έναν ένοπλο από το να φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Είναι καλύτερο να πεθάνεις νέος από το να πουλήσεις την ψυχή σου για μια εύκολη ζωή χωρίς σκοπό και χωρίς αλήθεια».

Ντόναλντ Τραμπ Τζ: «Όταν κάποιος διαφωνεί μαζί μας δεν τον φιμώνουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τζ. στον επικήδειό του ανέφερε πως ο Τσάρλι «ενσάρκωνε τον πυρήνα του κινήματός μας. Όταν οι άνθρωποι διαφωνούν μαζί μας, δεν τους φιμώνουμε, δεν τους καταστρέφουμε, και σίγουρα δεν καταφεύγουμε στη βία. Δεν καίμε τις επιχειρήσεις τους. Δεν φωνάζουμε στα παιδιά τους στη Disneyland. Όχι, κάνουμε διάλογο. Στεκόμαστε ψηλά και νικάμε με τις ιδέες μας.»