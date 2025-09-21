Με δάκρυα στα μάτια και πολλαπλές αναφορές στη Βίβλο και την αξία της οικογένειας, την οποία υπηρετούσε ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ απευθύνθηκε στο πλήθος που έχει γεμίσει το στάδιο της Αριζόνα, η χήρα του ακροδεξιού ακτιβιστή.

«Πριν από 11 ημέρες, ο Θεός αποδέχθηκε αυτή την πλήρη παράδοση από τον σύζυγό μου και τον κάλεσε κοντά Του… Η αγάπη του Θεού μου αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός μου. Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, έφτασα σε ένα νοσοκομείο της Γιούτα για να κάνω το αδιανόητο, να κοιτάξω απευθείας το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου.

Είδα το τραύμα που έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε να νιώσει κανείς. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη, και έναν βαθμό θλίψης που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμα. Ακόμα και στο θάνατο, μπορούσα να δω τον άνθρωπο που αγαπώ. Είδα επίσης στα χείλη του το πιο αχνό χαμόγελο.

Ακόμα και ο γιατρός μου είπε πως ήταν κάτι τόσο άμεσο, που ακόμα και αν ο Τσάρλι είχε πυροβοληθεί μέσα στο ίδιο το χειρουργείο, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν υπήρξε πόνος, δεν υπήρξε φόβος, ούτε αγωνία. Μια στιγμή ο Charlie έκανε αυτό που αγαπούσε, συζητούσε και επιχειρηματολογούσε στο πανεπιστήμιο, αγωνιζόταν για το ευαγγέλιο και την αλήθεια μπροστά σε πολύ κόσμο, ύστερα ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του και είδε τον σωτήρα του στον παράδεισο.»

«Τις τελευταίες 10 μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σ’ αυτή τη χώρα, είδαμε αναζωπύρωση. Αυτή την εβδομάδα, είδαμε ανθρώπους να ανοίγουν τη Βίβλο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Είδαμε ανθρώπους να προσεύχονται για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδιά. Είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν σε λειτουργία για πρώτη φορά στη ζωή τους. Ο σπόρος μόλις τώρα φυτεύτηκε. Ο εχθρός θα σε δελεάσει περισσότερο από ποτέ σε τέτοιους καιρούς. Ο Θεός θα είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά πρέπει να διαλέξεις να στρέφεις ξανά και ξανά και ξανά την ψυχή σου προς τον Χριστό.

Προσευχήσου ξανά, διάβασε τη Βίβλο ξανά, πήγαινε στην εκκλησία την επόμενη Κυριακή, και την Κυριακή μετά από αυτήν, και απελευθερώσου από τους πειρασμούς και τα δεσμά αυτού του κόσμου.»

«Τον συγχωρώ γιατί αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο Τσάρλι» ανέφερε η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, καταχειροκροτούμενη από τους συγκεντρωμένους. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως τα debate όπως αυτό στο οποίο δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, θα συνεχιστούν από την Turning Point.