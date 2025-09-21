Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, το Glendale της Αριζόνα αναμένεται να συγκεντρώσει το βλέμμα των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες πολίτες αναμένεται να παρευρεθούν στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ, η οποία θα φιλοξενηθεί στο στάδιο State Farm.

Η συγκέντρωση οργανώνεται από την οργάνωση Turning Point USA, της οποίας ο Κερκ ήταν ιδρυτικό μέλος. Η δολοφονία του στις 10 Σεπτεμβρίου, σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για το φαινόμενο της πολιτικής βίας στη χώρα και έχει φέρει στην επιφάνεια εκ νέου τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές που διχάζουν την αμερικανική κοινωνία.

Στην τελετή αναμένεται να απευθύνουν λόγο προσωπικότητες με σημαντικό πολιτικό βάρος. Μεταξύ αυτών, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον και ο Στίβεν Μίλερ. Παρούσα θα είναι και η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, η οποία έχει πλέον αναλάβει τα ηνία της TPUSA.

Οι διοργανωτές έχουν προετοιμάσει ένα πρόγραμμα με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, κάνοντας λόγο για ελέγχους παρόμοιους με εκείνους των αεροδρομίων, ενώ η είσοδος για το κοινό ανοίγει στις 8 το πρωί. Το κύριο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν κληθεί να φορούν ρούχα σε κόκκινο, λευκό ή μπλε — τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Rumble, στον επίσημο λογαριασμό του Κερκ, όπως γνωστοποίησε η TPUSA.