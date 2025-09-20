Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας, μετά τη σύλληψη ενός ένοπλου άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό, κοντά στο στάδιο της Αριζόνα όπου είναι προγραμματισμένη η κηδεία του Τσάρλι Κερκ. Ο άνδρας συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, έδρα των Arizona Cardinals του NFL.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, και έγινε γνωστό το Σάββατο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τη σύλληψη. Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Anthony Guglielmi, δήλωσε στο Fox News Digital ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού με τις τοπικές αρχές.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές στη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, διερευνά ένα άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά στο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Guglielmi, οι πράκτορες πλησίασαν τον ύποπτο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και ότι είναι οπλισμένος. «Ωστόσο, δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων σωμάτων ασφαλείας που εργάζονται για την εκδήλωση και αυτή τη στιγμή τελεί υπό κράτηση», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.