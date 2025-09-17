Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού Αμερικανού συντηρητικού σχολιαστή, Τσάρλι Κερκ, έπειτα από τη δημοσιοποίηση όλων των μηνυμάτων που αντάλλαξε ο φερόμενος ως δράστης, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον συγκάτοικό του λίγο μετά το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας, ο Ρόμπινσον φέρεται να ειδοποίησε τον συγκάτοικό του για μια χειρόγραφη ομολογία που είχε κρύψει κάτω από το πληκτρολόγιό του, λίγο μετά τον πυροβολισμό που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στην πόλη Όρεμ.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο συγκάτοικος είναι τρανς άνδρας που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης προς το θηλυκό φύλο και διατηρούσε ρομαντική σχέση με τον φερόμενο δράστη, σύμφωνα με το BBC.

Ακολουθεί το πλήρες αρχείο της ανταλλαγής μηνυμάτων που είχε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του την ημέρα της επίθεσης, όπως αυτό παραδόθηκε στις Αρχές:

Ρόμπινσον: Άσε ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου.

[Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, υπήρχε ένα σημείωμα που φέρεται να έγραφε: «Είχα την ευκαιρία να “βγάλω” τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».]

Συγκάτοικος: Τι;;;;;;;;;;;;;;;;;; Σοβαρολογείς;;;

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά, αγάπη μου, αλλά είμαι κολλημένος στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω πολύ μέχρι να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω ακόμα το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γηρατειά. Συγγνώμη που σε έμπλεξα.

Συγκάτοικος: Δεν ήσουν εσύ που το έκανες, σωστά;;;

Ρόμπινσον: Ήμουν εγώ, συγγνώμη.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι έπιασαν τον δράστη!

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν έναν τρελό γέρο, μετά ανέκριναν κάποιον με παρόμοια ρούχα. Είχα σκοπό να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο που το είχα αφήσει λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της περιοχής αποκλείστηκε. Είναι ήσυχα, σχεδόν αρκετά για να φύγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που παραμένει εκεί.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι.

Ρόμπινσον: Είχα βαρεθεί το μίσος του. Τέτοιο μίσος δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς.

Ρόμπινσον: Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι χωρίς να με δουν, δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το ξαναπάρω, ελπίζω να έχουν φύγει. Δεν έχω δει κάτι που να λέει ότι το βρήκαν.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;

Ρόμπινσον: Λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να φτάσω κοντά, αλλά έχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι ήδη έψαξαν εκείνο το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω.

Ρόμπινσον: Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο όχημά μου… Ανησυχώ τι θα κάνει ο πατέρας μου αν δεν επιστρέψω το τουφέκι του παππού… ούτε καν ξέρω αν είχε σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί σε εμένα. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Το άφησα σε έναν θάμνο όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε τον χρόνο να το πάρω μαζί μου. Μπορεί να χρειαστεί να το εγκαταλείψω και ελπίζω να μη βρουν αποτυπώματα. Πώς στο διάολο θα εξηγήσω την απώλεια στον πατέρα μου…

Το μόνο που άφησα ήταν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα…

Θυμάσαι που χάραζα σφαίρες; Τα γ…να τα μηνύματα είναι κυρίως ένα μεγάλο meme. Αν δω το “notices bulge uwu” στο Fox News, μπορεί να πάθω εγκεφαλικό. Εντάξει, θα πρέπει να το αφήσω. Αυτό πραγματικά γ… Κρίνοντας από σήμερα, θα έλεγα ότι το τουφέκι του παππού μια χαρά είναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχε διόπτρα αξίας $2.000;

Ρόμπινσον: Διέγραψε αυτή τη συνομιλία.

Ρόμπινσον: Ο πατέρας μου θέλει φωτογραφίες από το τουφέκι… λέει ότι ο παππούς θέλει να ξέρει ποιος έχει τι. Οι ομοσπονδιακοί δημοσίευσαν φωτογραφία του τουφεκιού και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν απαντώ.

Ρόμπινσον: Από τότε που βγήκε ο Τραμπ πρόεδρος, ο πατέρας μου έχει γίνει φανατικός MAGA.

Ρόμπινσον: Θα παραδοθώ με τη θέλησή μου. Ένας από τους γείτονές μου εδώ είναι αναπληρωτής του σερίφη.

Ρόμπινσον: Εσύ είσαι το μόνο που με νοιάζει, αγάπη μου.

Συγκάτοικος: Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα.

Ρόμπινσον: Μην μιλήσεις στα ΜΜΕ, σε παρακαλώ. Μην δώσεις καμία συνέντευξη ή δήλωση. Αν σε ρωτήσουν αστυνομικοί, ζήτησε δικηγόρο και μείνε σιωπηλός.

Το χρονικό

Ο 31χρονος ακτιβιστής και σύμμαχος του Αμερικανού πρόεδρου πυροβολήθηκε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης είχε συλληφθεί και κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν αστυνομικούς να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σημείο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το FBI ανακοίνωσε πως προσήχθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου.

Ο ελεύθερος σκοπευτής διέφυγε κατά τη διάρκεια της αναταραχής και ένα τυφέκιο με μπουλόνι που πιστεύεται ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας βρέθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Η Αστυνομία αργότερα δημοσίευσε εικόνες από κάμερες παρακολούθησης που δείχνουν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» να φοράει σκούρα ρούχα και γυαλιά ηλίου.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 190 μέτρων στον λαιμό, ενώ οι τελευταίες του λέξεις πριν δεχτεί τα πυρά ήταν «βία συμμοριών» (gang violence).

Η σύζυγος και τα παιδιά του Κερκ ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλινς.