Ένα μήνυμα που φαίνεται να έστειλε ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης της περασμένης εβδομάδας, αποκάλυψε χθες, Δευτέρα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

«Βρέθηκαν πληροφορίες σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων όπου ο ύποπτος [Ρόμπινσον] δήλωσε συγκεκριμένα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Τσάρλι Κερκ και ότι επρόκειτο να το κάνει αυτό», ανέφερε ο Πατέλ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News.

«Και όταν ρωτήθηκε τον λόγο, απάντησε: “υπάρχει ένα είδος μίσους για το οποίο δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση», πρόσθεσε ο διευθυντής του FBI.

Ο Πατέλ σημείωσε ότι έχουν επίσης συλλεχθεί στοιχεία «μέσω συνεντεύξεων» που δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον «ουσιαστικά παραδέχτηκε» ότι σκότωσε τον Κερκ μετά τους πυροβολισμούς της 10ης Σεπτεμβρίου.

Όταν ρωτήθηκε αν το FBI διερευνά την πιθανότητα μιας ευρύτερης πλεκτάνης, ο Πατέλ ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο διευθυντής του FBI δήλωσε ότι το γραφείο θα «πάρει καταθέσεις από δεκάδες άτομα» με τα οποία επικοινώνησε ο Ρόμπινσον στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Discord και σε άλλες συσκευές και ότι οι πράκτορες βρίσκονται στη διαδικασία εξασφάλισης ενταλμάτων έρευνας αυτών των επικοινωνιών.

«Κατασχέσαμε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του υπόπτου και του συντρόφου του», είπε ο Πατέλ. «Έχουμε υπολογιστές, έχουμε φορητούς υπολογιστές, συστήματα παιχνιδιών, έχουμε κινητά τηλέφωνα».

«Όλα αυτά αξιολογούνται από το FBI», πρόσθεσε. «Και οι πόροι που έχει αφιερώσει ο γενικός εισαγγελέας σε αυτήν την αποστολή μάς επιτρέπουν να κινούμαστε με την ταχύτητα που έχουμε».

Η New York Post αναφέρει πως ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη το απόγευμα.