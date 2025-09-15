Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται πως ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με μια νέα αναφορά.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας», αναφέρει ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο 22χρονος Ρόμπινσον μέσω της διαδικτυακής κοινότητας Discord, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Ο Ρόμπινσον έγραψε «Ήμουν εγώ χθες στο UVU» στον δημοφιλή ιστότοπο Discord, αναφερόμενος στη δολοφονία του Κερκ, τον οποίο είδαμε να μιλάει στο κολέγιο της Γιούτα στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. «Ήμουν εγώ χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά», κατέληγε το μήνυμα.

Το επίμαχο μήνυμα εστάλη το βράδυ της Πέμπτης, περίπου δύο ώρες πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον, από λογαριασμό που συνδέεται με τον ύποπτο.

Στιγμιότυπο οθόνης της συνομιλίας έφτασε στο μέσο μέσω ανώνυμου μέλους της ομάδας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από την Washington Post.

Το Discord είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν βρήκε «καμία απόδειξη πως ο ύποπτος σχεδίασε το περιστατικό ή προώθησε τη βία στην πλατφόρμα», έπειτα από εσωτερική έρευνα.

Η φερόμενη ομολογία του Ρόμπινσον έρχεται τη στιγμή που οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι διευρύνουν την έρευνα για το αν διαδικτυακές κοινότητες υπέρ των διεμφυλικών ή άλλοι κύκλοι είχαν γνώση για τη δολοφονία του 31χρονου ιδρυτή της Turning Point USA, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύνδεση του υπόπτου με τον τόπο του εγκλήματος μέσω DNA

Ίχνη DNA σε πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το φερόμενο όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ ταυτοποιήθηκαν με τον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση, δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθυντής του FBI.

Ένα τουφέκι μπουλτ-άξιον βρέθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, ενώ ένα κατσαβίδι εντοπίστηκε στην ταράτσα απ’ όπου εκτοξεύθηκε η θανατηφόρα βολή.

«Μπορώ να αναφέρω σήμερα ότι το DNA από την πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το όπλο και το DNA πάνω στο κατσαβίδι έχουν ταυτοποιηθεί θετικά με τον ύποπτο που κρατείται», δήλωσε ο Κας Πατέλ στο Fox and Friends.

Επισήμως αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες εντός της εβδομάδας, ενώ το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ο διευθυντής του FBI έκανε επίσης λόγο για σημείωμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του υπόπτου, στο οποίο αναφερόταν η πρόθεση να «εξοντώσει» τον Κερκ.

«Ουσιαστικά έγραφε… “έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ” και θα το κάνω. Το σημείωμα αυτό είχε γραφτεί πριν από τη δολοφονία», είπε ο Πατέλ. Πρόσθεσε ότι «παρότι καταστράφηκε, βρέθηκαν ιατροδικαστικά στοιχεία της ύπαρξής του».

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τους λογαριασμούς του Ρόμπινσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, καθώς και τυχόν ενδείξεις ότι κάποιοι γνώριζαν ή ενθάρρυναν την επίθεση.

Σε έγγραφο κράτησης που εξασφάλισε το BBC από τον σερίφη της κομητείας Γιούτα, ο Ρόμπινσον κατηγορείται για διακεκριμένη ανθρωποκτονία, παρακώλυση της δικαιοσύνης και κακούργημα οπλοχρησίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ρόμπινσον – ο οποίος παραδόθηκε έπειτα από προτροπή του πατέρα του – αρνιόταν να συνεργαστεί με τις αρχές και δεν είχε ομολογήσει την επίθεση. Ο Κοξ πρόσθεσε ότι ο συγκάτοικος και σύντροφος του Ρόμπινσον συνέβαλαν στην έρευνα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι-Ντι Βανς, τη Δευτέρα παρουσίασε από τον Λευκό Οίκο ειδικό αφιέρωμα στο καθημερινό podcast του Κερκ, συνομιλώντας με συντηρητικές προσωπικότητες και στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για να τιμήσουν τον ηγέτη της νεολαίας – μακροχρόνιο σύμμαχο του πρώην προέδρου.

«Ένα από τα χαρίσματα του Τσάρλι ήταν ότι δεν σου μιλούσε αφ’ υψηλού, αλλά σε προσέγγιζε εκεί που βρισκόσουν», είπε στον Βανς η διευθύντρια του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Ο αντιπρόεδρος, στενός φίλος του Κερκ, μίλησε απευθείας στο κοινό καταγγέλλοντας την κριτική που δέχτηκε ο Κερκ μετά τον θάνατό του και υποστηρίζοντας ότι «οι άνθρωποι της αριστεράς είναι πολύ πιθανότερο να υπερασπιστούν και να γιορτάσουν την πολιτική βία».

«Είμαι απελπισμένος να δούμε τη χώρα μας ενωμένη στην καταδίκη των πράξεων και των ιδεών που σκότωσαν τον φίλο μου», είπε ο Βανς, «αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα με όσους πανηγυρίζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ούτε με όσους… πληρώνουν τους μισθούς αυτών των υποστηρικτών της τρομοκρατίας».

Ο Βανς διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα «εργαστεί για να διαλύσει τους θεσμούς που προάγουν τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας», επαναλαμβάνοντας παλαιότερα σχόλια στο podcast από τον αναπληρωτή διευθυντή προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

«Το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε ο Τσάρλι ήταν… ότι πρέπει να υπάρξει οργανωμένη στρατηγική ενάντια στις αριστερές οργανώσεις που προωθούν τη βία σε αυτή τη χώρα», είπε ο Μίλερ στον Βανς. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα «ξεριζώσει και θα διαλύσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα» που, όπως ισχυρίστηκε, «οδήγησαν στη δολοφονία».