Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, έγραψε σε σημείωμα ότι σκόπευε να «σκοτώσει» τον συντηρητικό ακτιβιστή, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, όπως μετέδωσε το Fox News.

«Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αρπάξω», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον Πατέλ.

«Το σημείωμα γράφτηκε πριν από τη δολοφονία και βρέθηκε στο σπίτι του υπόπτου», είπε ο Πατέλ το πρωί της Δευτέρας στο Fox News.

Παρότι το σημείωμα καταστράφηκε, σύμφωνα με το FBI, το περιεχόμενό του έγινε γνωστό μέσω εγκληματολογικής εξέτασης. «Βρήκαμε εγκληματολογικά στοιχεία του σημειώματος και επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του χάρη στην επιθετική μας ανακριτική προσέγγιση στο FBI», είπε ο Πατέλ.

Ο Ρόμπινσον, 22 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή ως ύποπτος για την υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Ο Πατέλ αποκάλυψε επίσης ότι βρέθηκε DNA που ταυτίζεται με τον Ρόμπινσον στο σημείο όπου κρυβόταν ο δολοφόνος του Κερκ, καθώς και στην πετσέτα με την οποία καλύφθηκε το όπλο μετά και είχε εγκαταλειφθεί στο δάσος από τον δράστη.