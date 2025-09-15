Νέα στοιχεία φαίνεται να εξετάζουν οι Αρχές αναφορικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ για να διαπιστώσουν εάν ο φερόμενος δράστης ενήργησε μόνος του ή εάν υπήρξαν συνεργοί που τον βοήθησαν ή γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίθεση που σχεδίαζε εις βάρος του 31χρονου.

Σύμφωνα με τη New York Post, η έρευνα των Αρχών περιλαμβάνει ομάδες στην gaming πλατφόρμα Steam, καθώς και την οργάνωση Armed Queers SLC, η οποία κατέβασε τον λογαριασμό της στο Instagram αμέσως μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Παράλληλα, σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα (η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη) δημιουργούν ερωτήματα για το αν υπήρξαν μεμονωμένα άτομα που γνώριζαν το δολοφονικό σχέδιο του Ρόμπινσον πριν από την εκτέλεσή του στις 10 Σεπτεμβρίου.

Armed Queers SLC

Η Post γράφει στο δημοσίευμά της πως η οργάνωση Armed Queers SLC, το λογότυπο της οποίας απεικονίζει δύο σφαίρες όμοιες με εκείνες που χτύπησαν τον Κερκ, είχε διοργανώσει τον Σεπτέμβριο του 2023 διάλεξη με θέμα τη «queer αντίσταση» στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα – περίπου 45 μίλια μακριά από το Utah Valley University, όπου ο 31χρονος πολιτικός ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες μέρες.

Φυλλάδια που προωθούσαν την εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την αυτοαποκαλούμενη «αριστερή φοιτητική οργάνωση» Mecha de U of U, απεικόνιζαν μια νεαρή γυναίκα με πυρομαχικά και ένα AK-47 στο χέρι, με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Thank you to everyone who showed up to the Mecha de U of U x Armed Queers lecture on Queer Resistance last night!



Despite much of the intimidation the event received, you all showed up and were energized the entire night! It is clear that the people’s energy is alive and well! pic.twitter.com/WfB88N2Jaa — Armed Queers Salt Lake City (@ArmedQueersSLC) September 28, 2023

Σε περσινή του συνέντευξη, εκπρόσωπος της οργάνωσης είχε δηλώσει ότι τα μέλη της θεωρούν «τη δέσμευση στον αγώνα κατά του ρατσισμού, της τρανσφοβίας και του καπιταλισμού πολύ πιο σημαντική από οποιονδήποτε κίνδυνο».

Το πιθανό κίνητρο

Τις τελευταίες ημέρες έχουν έρθει στη δημοσιότητα αρκετά στοιχεία που μπορεί να ρίχνουν φως στα πιθανά κίνητρα του 22χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία.

Η Post αναφέρει πως ο φερόμενος δράστης φαίνεται να ήταν σε σχέση και να συγκατοικούσε με ένα άτομο το οποίο βρισκόταν σε φάση μετάβασης από άνδρα σε γυναίκα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN την Κυριακή ότι οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν η σχέση αυτή θα μπορούσε να ήταν κίνητρο για τον φερόμενο ως δράστη, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο σύντροφος του, Λανς Τουίγκς, ήταν «απίστευτα συνεργάσιμος» με τις αρχές.

Η Post γράφει πως ο Κερκ, ένας σφοδρός επικριτής ζητημάτων που αφορούν το φύλο, όπως οι ορμονικές θεραπείες, δολοφονήθηκε την ώρα που απαντούσε μια ερώτηση ενός μέλους του κοινού σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των μαζικών πυροβολισμών που διαπράττονται από τρανς άτομα.

«Είναι πολύ σαφές σε εμάς και στους ερευνητές ότι επρόκειτο για ένα άτομο που ήταν βαθιά εμποτισμένο με αριστερή ιδεολογία», δήλωσε ο κυβερνήτης Κοξ στην Wall Street Journal το Σάββατο.

Μια πηγή με γνώση της έρευνας δήλωσε στο μέσο ότι οι απόψεις του Ρόμπινσον ήρθαν στο φως μετά από συνομιλίες με την οικογένειά του.

Συνελήφθη στις 12 Σεπτεμβρίου μετά από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό από πολλές υπηρεσίες. «Τον έχουμε», διακήρυξε ο Πρόεδρος Τραμπ στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News εκείνο το πρωί, προαναγγέλλοντας τη σύλληψη του υπόπτου.