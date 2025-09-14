Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συζούσε με τρανς άτομο, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους του FBI αποκαλύπτει σήμερα το αμερικανικό δίκτυο Fox News Digital.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είχε «ρομαντική σχέση» με άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία φυλομετάβασης (από άνδρας σε γυναίκα) και μοιραζόταν μαζί του ένα διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, η σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές που διεξάγουν την έρευνα.

Όπως ανέφερε στέλεχος του FBI, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν «εξαιρετικά συνεργάσιμο» και δήλωσε ότι «δεν είχε καμία ιδέα» για τα σχέδια του Ρόμπινσον να δολοφονήσει τον ιδρυτή της Turning Point USA. Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπλοκή στη δολοφονία.

Ειδικοί του FBI ερεύνησαν το διαμέρισμα του Ρόμπινσον, από όπου πήραν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα στοιχεία που έχουν σταλεί για ανάλυση στο Κουάντικο. Το FBI είχε επίσης στην κατοχή του μηνύματα και επικοινωνίες ανάμεσα στον Ρόμπινσον και τη σύντροφό του, τα οποία βοήθησαν να εντοπιστεί ο ύποπτος.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η τρανς σύντροφος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στον Τσάρλι Κερκ κοινοποίησε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην οποία φαίνεται να δείχνει την υποστήριξή της στον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

The transgender 'partner' of Charlie Kirk's alleged shooter shared a post online appearing to show support for President Joe Biden. Lance Twiggs, a 22-year-old wannabee pro gamer is a roommate of main suspect Tyler Robinson, 22.https://t.co/Pd1raFTYEf pic.twitter.com/w044aO9kyU — Tony De Jonker (@TonyDeJonker) September 14, 2025

Άγνωστο αν θα της απαγγελθούν κατηγορίες

Εκπρόσωπος του FBI απέφυγε να σχολιάσει αν υ σύντροφος του Ρόμπινσον μπορεί να κατηγορηθεί στο μέλλον, τονίζοντας: «Το FBI εξετάζει αριθμό-ρεκόρ πληροφοριών. Κάθε επαφή, κάθε ομάδα, κάθε σύνδεση θα διερευνηθεί και όποιος έχει ανάμειξη, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

Το διαμέρισμα που μοιραζόταν το ζευγάρι βρισκόταν στην ίδια περιοχή της νότιας Γιούτα όπου ζουν και οι γονείς του Ρόμπινσον, σε απόσταση περίπου τεσσάρων ωρών από το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ την Τετάρτη με μία σφαίρα από ταράτσα κτιρίου περίπου 200 μέτρα μακριά. Ο Κερκ ήταν 31 ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε το ζευγάρι στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα

Λίγο πριν τη δολοφονία, μέλος του κοινού ρώτησε τον Κερκ: «Ξέρετε πόσοι διεμφυλικοί Αμερικανοί έχουν υπάρξει μαζικοί δολοφόνοι τα τελευταία δέκα χρόνια;». Εκείνος απάντησε: «Πάρα πολλοί». Στην επόμενη ερώτηση, «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν συνολικά στις ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια;», εκείνος απάντησε: «Μετράμε ή όχι και τη βία των συμμοριών;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έπεσε νεκρός.

Πηγή των αρχών ανέφερε ότι ο πατέρας του Ρόμπινσον ήταν εκείνος που τον παρέδωσε, καθώς αναγνώρισε τον γιο του από εικόνες σε βίντεο παρακολούθησης που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, με εντολή του διευθυντή Κας Πατέλ, κατά τη διάρκεια του 33ωρου ανθρωποκυνηγητού. Όταν ο Ρόμπινσον εμφανίστηκε στο σπίτι του πατέρα του, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Τότε ο πατέρας του μίλησε με έναν ιερέα που γνώριζε η οικογένεια, πριν τον παραδώσει.

Στο μεταξύ, το τουφέκι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Κερκ βρέθηκε με σφαίρες πάνω στις οποίες υπήρχαν αντιφασιστικά συνθήματα. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι επιγραφές βρέθηκαν σε κάλυκες που βρέθηκαν μαζί με το όπλο κοντά στο πανεπιστημιακό campus.

Σύμφωνα με τον Κοξ, ένας χρησιμοποιημένος και τρεις αχρησιμοποίητοι κάλυκες έφεραν τα γραπτά μηνύματα. Η πληροφορία είχε ήδη διαρρεύσει στα social media από την Πέμπτη το πρωί, μέσα από ένα αρχικό δελτίο της αμερικανικής υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).