Ο Τάιλερ Ρόμπινσον εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο 22χρονος, από το Γουάσινγκτον της Γιούτα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η εμφάνισή του ακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου των εισαγγελέων νωρίτερα σήμερα, όπου ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν την εσχάτη των ποινών. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Επιπλέον, κάτω από το πληκτρολόγιό του βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Είχα την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω», σύμφωνα με έγγραφο κατηγορίας των εισαγγελέων.

Κατηγορείται επίσης ότι διέταξε τον συγκάτοικό του να διαγράψει «ενοχοποιητικά μηνύματα» σχετικά με τη δολοφονία και να κρατήσει σιωπή αν ερωτηθεί από την αστυνομία, όπως αναφέρει το skynews.

Όταν ο συγκάτοικός του τον ρώτησε αν ήταν «αυτός που το έκανε», ο Ρόμπινσον απάντησε: «Εγώ είμαι, λυπάμαι», σύμφωνα με τις κατηγορίες των εισαγγελέων.

Ο Ρόμπινσον φέρεται επίσης να έγραψε σε άλλο μήνυμα: «Δεν αντέχω άλλο το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί».

Υποστηρίζεται ότι είχε σχεδιάσει τη δολοφονία για λίγο πάνω από μία εβδομάδα.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσής του στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα την προηγούμενη Τετάρτη, όταν δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό. Ο πολιτικός ακτιβιστής, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζεφ Γκρέι, δήλωσε ότι παράγοντες που επιβαρύνουν την κατηγορία περιλαμβάνουν ότι «ο κατηγορούμενος φέρεται να στόχευσε τον Τσάρλι Κερκ λόγω των πολιτικών του εκφράσεων, γνωρίζοντας ότι ήταν παρόντα παιδιά και θα ήταν μάρτυρες της ανθρωποκτονίας».

Οι κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σχετίζονται με την υποτιθέμενη απόρριψη του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και των ρούχων που φέρεται να φορούσε κατά τη στιγμή της δολοφονίας.

Ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης από τη στιγμή της σύλληψής του.

Οι ανακριτές έχουν μιλήσει με τους συγγενείς του και έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στο οικογενειακό του σπίτι, περίπου 385 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της δολοφονίας.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε κατηγορήσει τον Κερκ για «διάδοση μίσους» κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον πατέρα του. Φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανεπιστήμιο ως «χαζό μέρος» για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Μετά τη δολοφονία, ο εισαγγελέας της κομητείας ανέφερε ότι ο ύποπτος ομολόγησε στους γονείς του όταν τον αντιμετώπισαν, λέγοντας ότι πυροβόλησε τον Κερκ γιατί «υπάρχει υπερβολικό κακό σε αυτόν τον τύπο».

Η μητέρα του Ρόμπινσον είπε στην αστυνομία ότι ο γιος της είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και «ξεκίνησε να γέρνει περισσότερο προς την αριστερά» τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τον Γκρέι.

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο 22χρονος είχε γίνει πιο «υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και των τρανς».

Η μητέρα του ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε σχέση με τον συγκάτοικο του, που βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου, προκαλώντας «συζητήσεις» με τον πατέρα του, που είχε πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

Φέρεται επίσης ότι ο Ρόμπινσον έγραψε σε μήνυμα προς τον συγκάτοικό του ότι «από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, ο πατέρας μου είναι αρκετά φανατικός ΜAGA».