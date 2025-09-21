Χιλιάδες άνθρωποι ντυμένοι με κόκκινα, λευκά και μπλε συρρέουν στο State Farm Stadium στη Γκλέντεϊλ, ένα προάστιο του Φοίνιξ για την εξόδιο ακολουθία για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωί, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος στην έρημο, οι ουρές εκτείνονταν για πολλά τετράγωνα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένονταν ιδιαίτερα υψηλές.

Στο στάδιο είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η επιμνημόσυνη δέηση για τον δολοφονημένο ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ. Οι χριστιανοί εθνικιστές στις ΗΠΑ βάζουν τον Τσάρλι Κερκ σε θέση μάρτυρα για το κίνημά τους, το οποίο έχει αυξήσει τη δημοφιλία του και η άνοδός του συνδέθηκε στενά με την πολιτική ανέλιξη του ίδιου του Κερκ.

Μετά τη δολοφονία του Κερκ, η χήρα του, Ερίκα Κερκ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο «κόσμος είναι κακός», αλλά ο Θεός «τόσο καλός». «Ο ήχος αυτής της χήρας που θρηνεί αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή», είπε. «Δεν έχουν ιδέα τι μόλις άναψαν μέσα σε αυτή τη σύζυγο».

Αν και η προσωπική λύπη της Ερίκα Κερκ είναι αναμφίβολα αληθινή, τα δημόσια λόγια της είναι αποκαλυπτικά, σημειώνει ο Jeff Sharlet, συγγραφέας πολλών βιβλίων για τον χριστιανικό εθνικισμό και την άκρα δεξιά. «Αυτό είναι ιερός πόλεμος, αυτό είναι επιτάχυνση καταστάσεων — και είναι απίστευτα ισχυρό», είπε, ειδικά στο συναισθηματικό πλαίσιο μιας πενθούσας χήρας.»