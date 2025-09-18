Ο γνωστός ακροδεξιός παρουσιαστής και ένθερμος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, Τάκερ Κάρλσον, επιτέθηκε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Μετά τη δολοφονία έχει ξεσπάσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, ενώ πλούσιοι υποστηρικτές του Τραμπ -όπως ο Έλον Μασκ- απολύουν υπαλλήλους που σχολιάζουν αρνητικά το θύμα. Επιπλέον, εισαγγελική πρόταση, αλλά και διάφορες φωνές ζητούν να ποινικοποιηθεί συνταγματικά η «ρητορική μίσους», που θα εκλαμβάνεται ο λόγος με τον οποίο διαφωνεί το κράτος.

Ο παρουσιαστής λοιπόν, μέσω της εκπομπής του κάλεσε σε ανυπακοή τους Αμερικανούς αν συμβεί αυτό, αναφέροντας ότι «κακοί ηθοποιοί θα εκμεταλλευτούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ για να σας ελέγξουν… Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα χρόνο από τώρα… Θα θέλουν να πιστεύετε ό,τι τούς αρέσει».

Ο Κάρλσον αν και απέφυγε να κατονομάσει τον Τραμπ, άφησε σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση του, η οποία τελευταία αρχίζει να δέχεται επικρίσεις από Ρεπουμπλικάνους για διάφορους λόγους, όπως ορισμένοι που βρίσκουν ακραίες τις κυβερνητικές κινήσεις και άλλοι «όχι τόσο δεξιές και σωστές τις επιλογές».