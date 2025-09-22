«Μεγάλο Αμερικανό ήρωα» και «μάρτυρα» αποκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε δεκάδες χιλιάδες πενθούντες στην επιμνημόσυνη τελετή στην Αριζόνα.

Ο Τραμπ ήταν ο κύριος ομιλητής στο κατάμεστο στάδιο. Στην εκδήλωση της Κυριακής, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εξήραν την πολιτική κληρονομιά του Κερκ μετά τη δολοφονία του στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Δολοφονήθηκε επειδή ζούσε με θάρρος, ζούσε με τόλμη και επιχειρηματολογούσε με ευφυΐα», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο State Farm Stadium κοντά στο Φοίνιξ.

«Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός»

Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, επίσης απηύθυνε μια συγκινητική ομιλία στην οποία είπε ότι έχει συγχωρήσει τον φερόμενο δολοφόνο του συζύγου της. «Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως αυτόν που του αφαίρεσε τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν για ώρες έξω από το στάδιο πριν από την εκδήλωση, με μερικούς να κατασκηνώνουν ακόμα και από την προηγούμενη νύχτα για να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Πολλοί φορούσαν καπέλα «Make America Great Again» (MAGA), άλλα είδη με το λογότυπο του Τραμπ και ρούχα σε κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα.

Μέσα στο στάδιο, η διάθεση και η ατμόσφαιρα έμοιαζαν με μια θορυβώδη πολιτική συγκέντρωση ή μια λειτουργία σε μια μεγάλη εκκλησία, με μουσική από χριστιανικές μπάντες που παρέσυραν στο τραγούδι και την προσευχή το πλήθος των σχεδόν 100.000 ανθρώπων, όπως γράφει το BBC.

Στον κατάλογο των ομιλητών περιλαμβάνονταν μέλη της οργάνωσης του Κερκ, Turning Point USA, η οποία επικεντρώνεται στον συντηρητικό ακτιβισμό στις πανεπιστημιουπόλεις, γνωστές προσωπικότητες του συντηρητικού κινήματος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και άτομα που δήλωσαν ότι είχαν επηρεαστεί από το έργο του Κερκ και τη δεξιά χριστιανική κοσμοθεωρία του.

Τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί ο ακτιβισμός του 31χρονου και υπογράμμισαν τη βαθιά πίστη του κατά τη διάρκεια της πεντάωρης τελετής. Ο Κερκ, ο οποίος συζητούσε με φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο της Γιούτα όταν πυροβολήθηκε θανάσιμα, περιγράφηκε επανειλημμένα ως μάρτυρας και χαρακτηρίστηκε ως ιστορική προσωπικότητα του συντηρητικού κινήματος.

Αρκετοί ομιλητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο θάνατός του θα αναζωογονήσει περαιτέρω το συντηρητικό κίνημα στην Αμερική, το οποίο βρίσκεται ήδη σε ισχυρή θέση, δεδομένης της κυριαρχίας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Την ημέρα που πέθανε ο Τσάρλι, οι άγγελοι έκλαψαν, αλλά αυτά τα δάκρυα μετατράπηκαν σε φωτιά στις καρδιές μας», είπε ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου. «Οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν τη δύναμή μας».

Η συνάντηση Τραμπ και Μασκ

Σε κάποιο σημείο, ο Έλον Μασκ, ο οποίος είχε μια δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ νωρίτερα φέτος, κάθισε δίπλα στον πρόεδρο και οι δύο αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν. Αργότερα δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μαζί με τη λεζάντα: Για τον Τσάρλι.

Στις κερκίδες και στη σκηνή του State Farm Stadium, ο Κερκ τιμήθηκε ως ακτιβιστής για την ελευθερία του λόγου και ένας άνθρωπος που κινητοποίησε τους νέους για να ψηφίσουν τον Τραμπ. «Ο Τσάρλι δεν βοήθησε απλώς, έκανε τη διαφορά που οδήγησε στη νίκη, σας το υπόσχομαι», δήλωσε η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

«Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν», είπε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο πλήθος, το οποίο κατά καιρούς ξέσπασε σε παρατεταμένα συνθήματα «U-S-A, U-S-A».

«Από εδώ και πέρα αναλαμβάνουμε εμείς», πρόσθεσε, ενώ συζητούσε για την πολιτική κληρονομιά του Κερκ.

Ο Βανς ήταν μία από τις πολλές σημαντικές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησαν στην εκδήλωση, μαζί με άλλους όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Σημειώνεται πως η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του προέδρου Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.