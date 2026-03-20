Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στους κόλπους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά την άμεση αντίδραση της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία, όπου χθες ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα αντιαεροπορικά συστήματά της έπειτα από προειδοποίηση για εισερχόμενη απειλή. Το ελληνικό πλήρωμα προχώρησε σε αναχαίτιση των δύο πυραυλικών στόχων, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών που υπηρετούν στη Σαουδική Αραβία. Η πολυετής παρουσία τους στην περιοχή έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ταχύτατων αντανακλαστικών και υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι βαλλιστικοί στόχοι που αναχαιτίστηκαν κινούνταν με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, που φτάνουν περίπου τα 4.000 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που καθιστά την επιτυχία της αναχαίτισης ακόμη πιο απαιτητική και τεχνικά σύνθετη.

Η εξέλιξη αυτή φωτίζει και το ευρύτερο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, το οποίο έχει ενισχυθεί σταδιακά μέσα από κοινές ασκήσεις, ανταλλαγές στρατιωτικών αντιπροσωπειών και θεσμικές πρωτοβουλίες. Οι κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο χωρών, καθώς και η παρουσία στρατιωτικών ακολούθων στις πρωτεύουσες Αθήνα και Ριάντ, έχουν δημιουργήσει μια σταθερή βάση συνεργασίας που πλέον αποτυπώνεται και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η ελληνική αποστολή στη Σαουδική Αραβία συνεχίζεται χωρίς μεταβολές, καθώς πρόκειται για μια αποστολή που έχει ξεκάθαρα αμυντικό προσανατολισμό και βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2021. Θυμίζουμε ότι η παρουσία των δυνάμεών μας στην περιοχή συνδέεται με αίτημα του σαουδαραβικού βασιλείου για ενίσχυση της αεράμυνάς του, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Όπως έχει επισημανθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αποστολή αυτή σχετίζεται και με τη διασφάλιση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή οικονομία και την καθημερινότητα πολιτών σε Ευρώπη και παγκοσμίως.

Αυτό που επισημαίνεται σε όλους τους τόνους από την ελληνική κυβέρνηση είναι πως η συστοιχία των ελληνικών Patriot έχει μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή για καθαρά αμυντικούς σκοπούς. Η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, αλλά εστιάζει στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της παρουσίας των ελληνικών συστημάτων Patriot, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Η επιχειρησιακή δράση της ελληνικής δύναμης έρχεται να ενισχύσει αυτή τη σχέση, καθώς αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε πραγματικές συνθήκες απειλής.

Έμφαση στον αμυντικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επιχείρησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων δεν συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά αποτελεί ενέργεια αποτροπής και προστασίας. Τόνισε μάλιστα ότι η συμμετοχή της χώρας σε τέτοιες αποστολές αναδεικνύει την επιχειρησιακή επάρκεια των ελληνικών δυνάμεων, καθώς και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέσα από διεθνείς συνεργασίες.