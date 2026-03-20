Σε νέα τοποθέτηση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις που είχε κάνει λίγες ώρες νωρίτερα και οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Οι αναφορές του στον Ιησού Χριστό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τον πόλεμο στο Ιράν το βράδυ της Πέμπτης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής, οδηγώντας τον ίδιο να εκδώσει ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Η συζήτηση άναψε μετά τη χαρακτηριστική αποστροφή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «δεν αρκεί να είσαι ηθικός και δίκαιος. Ένας από τους ιστορικούς που θαυμάζω ο Γουίλ Ντουράντ έγραψε σε βιβλίο του ότι “η ιστορία αποδεικνύει ότι δυστυχώς ο Ιησούς Χριστός δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του Τζένγκινς Χαν. Αν είσαι αρκετά ισχυρός, ανηλεής και δυνατός, το κακό θα κερδίσει το καλό. Η επιθετικότητα θα υπερισχύσει της μετριοπάθειας»», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και ερμηνείες.

Στην ανάρτηση που ακολούθησε, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «fake news όσον αφορά τη στάση μου απέναντι στου Χριστιανούς που είναι προστατευμένοι και ζουν καλά στο Ισραήλ. Το ξεκαθαρίζω: Δεν υποτίμησα τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα επικαλέστηκα τον μεγάλο ιστορικό Γουίλ Ντουράντ έναν ένθερμος θαυμαστή του Ιησού Χριστού, ο οποίος υποστήριξε ότι η ηθική από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την επιβίωση. Ένας ηθικά ανώτερος πολιτισμός μπορεί παρ’ όλα αυτά να καταρρεύσει απέναντι σε έναν αδίστακτο εχθρό, αν δεν έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε πως «Δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής», επιδιώκοντας να ρίξει τους τόνους μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Ανάμεσα σε εκείνους που άσκησαν δημόσια κριτική ήταν και ο επιχειρηματίας Μάριο Ναουφάλ, με έδρα το Ντουμπάι και έντονη παρουσία στην πλατφόρμα X, ο οποίος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο: «Φίλε… αυτό δεν είναι κάτι για να καυχιέσαι, είναι ένα τεράστιο φάουλ». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «Το Ισραήλ ήδη δίνει μάχη για την εικόνα του παγκοσμίως, και ο πρωθυπουργός αποφασίζει να πετάξει το “η ισχύς καθορίζει το δίκαιο, ποιος ο Ιησούς;” στη μέση όλου αυτού».