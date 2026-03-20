Με τον Όσμαν να βγαίνει μπροστά ύστερα από αρκετό καιρό με 24 πόντους, τον Ναν να ακολουθεί με 22 και τον Λεσόρ να επιστρέφει δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 92-88 απέναντι στη Ζαλγκίρις. Έτσι, το ρεκόρ διαμορφώθηκε στο 17-14 και, μέσα στην τετραπλή ισοβαθμία, βρίσκεται στην 9η θέση.

Η 32η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται απόψε (20/03) με τέσσερα παιχνίδια, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 21:15 στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα και να φτάσουν στη 18η νίκη τους, ώστε να παραμείνουν κοντά στη μάχη για μια θέση στα play-offs της διοργάνωσης.

Με την παρουσία του Ματίας Λεσόρ και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν από την Αμερική, ο Έργκιν Άταμαν έχει πλέον όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ενόψει του πρώτου από τους επτά «τελικούς», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.

Από την άλλη πλευρά, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μπάγερν που αποτέλεσε πισωγύρισμα, ακολούθησε το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μετρούσε περίπου δύο μήνες χωρίς ήττα. Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό ματς, κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη με 79-73. Κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Μονέκε με 21 πόντους, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πλησίασε το triple-double με 10 πόντους, 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ, αποτέλεσμα που ανέβασε το ρεκόρ στο 18-13 και την ομάδα στην 6η θέση.