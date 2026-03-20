Δύο πιτσιρικάδες στην Πάτρα, έφαγαν τούμπα με το πατίνι σε ζωντανή μετάδοση, τη στιγμή που εκπομπή του καναλιού Ionian, μετέδιδε θέμα για τα αλλεπάλληλα ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και την ώρα που ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με μια γυναίκα, η οποία εξηγούσε πώς είχε πέσει με το ποδήλατό της στο ίδιο σημείο, εξαιτίας των γραμμών του τρένου που διασχίζουν τον δρόμο, η ρόδα του πατινιού των δύο νεαρών σφήνωσε μέσα στις ράγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα.

O ρεπόρτερ Γιάννης Πομώνης, αφού βεβαιώθηκε ότι τα παιδιά ήταν καλά στην υγεία τους, έσπευσε να δικαιολογηθεί και να τονίσει ότι το σκηνικό δεν ήταν σκηνοθετημένο.