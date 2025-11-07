Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου και την αναβίωση της αιματηρής βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
Κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για ακραίες παραβατικές συμπεριφορές και προκλητική αδιαφορία για τη συλλογική προσπάθεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε σε εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ότι βρουν μπροστά τους και νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και τις κοινωνίες.
«Σήμερα εδώ δεν έρχομαι εκ των υστέρων. Είμαι εδώ όπως ήμουν και πριν λίγες εβδομάδες για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει αποφασιστικά», τόνισε ακόμη.
«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», υπογράμμισε ακόμη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Όπως είπε ακόμη, «πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική».
Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή
Μετά από συσκέψεις με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε:
- Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα.
- Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη σε περίπτωση που κάποιος έχει ξανακαταδικαστεί για κακούργημα του νόμου περί όπλων εντός 10ετίας. Δεν θα μετατρέπεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση
- Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, στη χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα η διάταξη για κάποιο που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση.
- Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας.
- Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδεις για σκοποβολή, άδεια οπλοφορίας για σκοποβολή γιατί ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτού του μέτρου και έτσι προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες με πρόσχημα τη σκοποβολή.
- Ειδική διάταξη που θα ψηφιστεί για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία ενόψει των σαρωτικών ελέγχων θα ξεκινήσουν
- Tο έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί, η διάταξη που αφορά την οπλοφορία σε χώρους, όπως οι αθλητικοί και οι χώροι λατρείας επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως πανηγύρια και γάμοι.