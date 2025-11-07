Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου και την αναβίωση της αιματηρής βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για ακραίες παραβατικές συμπεριφορές και προκλητική αδιαφορία για τη συλλογική προσπάθεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε σε εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ότι βρουν μπροστά τους και νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και τις κοινωνίες.

«Σήμερα εδώ δεν έρχομαι εκ των υστέρων. Είμαι εδώ όπως ήμουν και πριν λίγες εβδομάδες για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει αποφασιστικά», τόνισε ακόμη.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», υπογράμμισε ακόμη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όπως είπε ακόμη, «πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική».

Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή

Μετά από συσκέψεις με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε: