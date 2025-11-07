Στην Κρήτη είναι στραμμένα τα βλέμματα της κυβέρνησης μετά το μακελειό στα Βορίζια που έχει αναστατώσει όλη τη χώρα και έχει φέρει εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της βεντέτας και την οπλοκατοχή.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε σήμερα στις 11:00 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στο νησί και θα ανακοινώσει αυστηροποίηση του νόμου για τα όπλα ενώ μόνιμο «παράρτημα» του ελληνικού FBI αναμένεται να βρίσκεται στο εξής στην Κρήτη με στόχο να ελέγχεται στενά η κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

Η συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδης θα γίνει στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και ο αρμόδιος υπουργός αναμένεται μεταξύ άλλων να ανακοινώσει πως το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος θα μετατραπεί σε Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στην οποία θα ενταχθούν τμήματα με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και στα ναρκωτικά.

Την ώρα που η Κρήτη έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο οπλοστάσιο και εκεί βρίσκονται πάνω από ένα εκατομμύριο όπλα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει προαναγγείλει αυστηροποίηση του νόμου για τα όπλα κάνοντας λόγο για ιδιαίτερη κουλτούρα στην Κρήτη, σχετικά με την οπλοκατοχή.

Μαζικοί και στοχευμένοι έλεγχοι ακόμη και από σπίτι σε σπίτι και επανέλεγχος των αδειών οπλοκατοχής

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει να εγκαταστήσει μόνιμη δύναμη του ελληνικού FBI στο νησί μια ειδική υπηρεσία με έμφαση στην καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, την έρευνα παράνομου οπλισμού και τη διακρίβωση δικτύων προμήθειας όπλων.

Η παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας δεν θα περιορίζεται σε περιστασιακές επιχειρήσεις, αλλά προορίζεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα και στενή συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία του νησιού.

Παράλληλα στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σχεδίου προβλέπονται εκτεταμένες έρευνες σε οικίες και αποθήκες, με σκοπό τον εντοπισμό και την κατάσχεση παράνομου οπλισμού. Οι έρευνες θα έχουν στοχοθετημένο χαρακτήρα, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε περιοχές με ιστορικό βεντέτας και θα επιχειρούνται χωρίς να λογίζεται το πολιτικό κόστος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Αυστηρότερες οι ποινές για παράνομη οπλοκατοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι άδειες οπλοκατοχής που έχουν εκδοθεί στο νησί αναμένεται να υποβληθούν σε αναλυτικό επανέλεγχο και θα επανεξεταστούν ενώ οι νέες θα χορηγούνται με πολύ αυστηρότερα κριτήρια.

Επίσης το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παράνομη οπλοκατοχή πρόκειται να ενισχυθεί με αυστηρότερες ποινές.