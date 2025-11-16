Νομοθετικές παρεμβάσεις για το πλαίσιο της οπλοκατοχής προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με φόντο το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Κρήτης.

Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής (16/11/25), οι σχετικές εξαγγελίες θα παρουσιαστούν από τον ίδιο στην Κρήτη μέσα στις προσεχείς ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός έχει ήδη παρουσιάσει ένα πακέτο επτά μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και της παράτυπης χρήσης όπλων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και αυστηρές κακουργηματικές ποινές.

«Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», επισήμανε χαρακτηριστικά, κάνοντας σαφή αναφορά στη θανατηφόρα βεντέτα και στις περιοχές του Ψηλορείτη όπου –όπως είπε– επικρατεί κουλτούρα ανοχής σε παραβατικές συμπεριφορές.

Ειδικές δομές για τον έλεγχο όπλων και πυρομαχικών

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι ιδρύονται εξειδικευμένες υπηρεσίες με αρμοδιότητα τη διαχείριση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας όπλων και πυρομαχικών.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις μπαλωθιές μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες».

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε», συμπλήρωσε.

Αναφορές στις τηλεφωνικές απάτες

Σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός σημείωσε ότι το φαινόμενο «προέρχεται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα από ομάδες Ρομά», επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει στο στόχαστρο οργανωμένα κυκλώματα, όπως εκείνο του Ζευγολατιού Κορινθίας.

«Θα χτυπήσουμε ακριβώς στην καρδιά», υπογράμμισε, τονίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών.

Οι πρώτες καταδίκες για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σχετικά με τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις σε βάρος μελών του Ρουβίκωνα για την ανάρτηση πανό μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης διερωτήθηκε: «γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο;».

Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου είπε: «να επικρατήσει η λογική».

Επιχειρήσεις για τη λεγόμενη Greek Mafia

Ο υπουργός μίλησε και για τις επιχειρήσεις σε βάρος της οργανωμένης εγκληματικότητας, λέγοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα αρμόδια υπηρεσία έχει προχωρήσει σε 1.500 συλλήψεις μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 άτομα έχουν προφυλακιστεί.

«Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχουν άβατα»

Μιλώντας για την αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα».

Ανέφερε ότι η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε ήδη στην Αττική, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε νευραλγικά σημεία της Δυτικής Αττικής.

«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες — όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», κατέληξε.