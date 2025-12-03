Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η εκτεταμένη και ιδιαίτερα αυστηρή δέσμη μέτρων για την οπλοκατοχή και τη χρήση όπλων που προώθησε η κυβέρνηση και επεψήφισε μόλις χθες από την Ολομέλεια της Βουλής. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που έρχεται μετά τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης, για πρώτη φορά συγκεντρώνονται τόσες πολλές και αυστηρές προβλέψεις που αγγίζουν όχι μόνο την κατοχή και χρήση όπλων, αλλά και μια σειρά από συμπεριφορές και πρακτικές που μέχρι σήμερα δεν τιμωρούνταν επαρκώς.

Πλέον προβλέπεται πολύ βαρύτερη τιμωρία για την παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, η οποία θεωρείται από τούδε και στο εξής κακούργημα, με πρόστιμα που ξεκινούν από 50.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως και τις 150.000 ευρώ. Αντίστοιχα, οι άσκοποι πυροβολισμοί – οι γνωστές «μπαλοθιές», που έχουν κοστίσει δεκάδες ανθρώπινες ζωές – περνούν σε εντελώς νέο καθεστώς: τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Βαριά πρόστιμα προβλέπονται όμως και για τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους καταστημάτων όπου σημειώνονται τέτοιοι πυροβολισμοί, οι οποίοι πλέον θα κινδυνεύουν με χρηματικές ποινές από 1.000 έως 30.000 ευρώ, εάν δεν ενημερώσουν άμεσα τις αρχές (μέσω αναγγελίας στον Εισαγγελέα ή την Αστυνομία) για τα περιστατικά που συμβαίνουν στα μαγαζιά τους. Ο επιχειρηματίας απειλείται όμως και με σφράγιση καταστήματος, ήτοι προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση/αφαίρεση. Το μέτρο αυτό στοχεύει στο να σταματήσει η κουλτούρα ανοχής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι άσκοποι πυροβολισμοί αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως «παράδοση», όπως συμβαίνει σε μια σειρά περιοχών στο νησί της Κρήτης.

Εικόνες από τα Βορίζια της Κρήτης

Η σχετική τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στοχεύει όμως και στην πρόληψη των βεντετών και της κλιμάκωσης διαφωνιών που πολλές φορές οδηγούν σε ένοπλες συγκρούσεις. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι μια διαμάχη μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα, ο εισαγγελέας θα μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων προσώπων ή κατοικιών για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Για την κυβέρνηση, αυτό αποτελεί βασική δικλίδα ασφαλείας, ώστε να αποτραπούν τραγικά περιστατικά πριν συμβούν.

Ειδικότερα, η νέα διάταξη αναφέρει πως επιβάλλονται περιοριστικοί όροι «για αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας «όταν δημιουργείται σοβαρός και άμεσος κίνδυνος βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ προσώπων που προσδιορίζονται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή άλλα ιδιαίτερα πολιτιστικά, μορφωτικά και τοπικιστικά χαρακτηριστικά». Επίσης προβλέπεται η επιβολή «περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα Πρωτοδικών για αποτροπή του κινδύνου, όπως απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ τους, απαγόρευση προσέγγισης του τόπου κατοικίας ή εργασίας τους και των εκπαιδευτηρίων ή χώρων δραστηριότητας των τέκνων τους, εμφάνιση στο Α.Τ., παράδοση νομίμως κατέχοντος οπλισμού, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα».

Για τη δε πρόσκληση και διαφήμιση παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, επίσης αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο. Θεσπίστηκε ποινή φυλάκισης έως 2 ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 50.000 ευρώ για όποιον παρακινεί ή προκαλεί άλλον να προμηθευτεί ή να χρησιμοποιήσει παρανόμως πυροβόλο όπλο, ή διαφημίζει την παράνομη χρήση, ή προμήθειά τους. Αυστηρότερες ποινές προβλέπονται για την προστασία της ανηλικότητας και την περίπτωση τέλεσης της πράξης αυτής μέσω διαδικτύου, ή με σκοπό το κέρδος.

Συν τοις άλλοις, ορίζεται ως υπότροπος όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα εντός δεκαετίας σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους (δηλαδή και για πλημμέλημα). Έτσι, αν ο υπότροπος τελέσει κακούργημα του νόμου περί όπλων, τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Η ποινή του εκτίεται και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ. Αντιστοίχως, αν ο υπότροπος τελέσει πλημμέλημα, η ποινή του επαυξάνεται κατά ένα έτος (και ως το ανώτατο της πλημμεληματικής ποινής βεβαίως).