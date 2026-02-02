Η κυβέρνηση του Κιργιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι επιδιώκει συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα του Bloomberg το οποίο ανέφερε ότι η ΕΕ σχεδιάζει να κάνει για πρώτη φορά χρήση μέτρων για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της ώρας αυτής της Κεντρικής Ασίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντανιγιάρ Αμανγκελντίεφ δήλωσε στην Κιργιζιανή υπηρεσία του Radio Free Europe/Radio Liberty ότι θα συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον αρμόδιο της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, μετά την αναφορά ότι οι Βρυξέλλες ενδέχεται να τιμωρήσουν το Κιργιστάν επειδή διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας.

Το Κιργιστάν, μια ορεινή χώρα 7 εκατομμυρίων κατοίκων που έχει στενή σχέση με τη Ρωσία και βρίσκεται σε τελωνειακή ένωση μαζί της, έχει γίνει ο κύριος κόμβος εκκαθάρισης για τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, οι οποίες ανακατευθύνονται εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια σειρά από τράπεζες και εταιρείες κρυπτονομισμάτων του Κιργιστάν έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο τους τελευταίους μήνες για διευκόλυνση της αποφυγής κυρώσεων.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει την πίεση στο Κιργιστάν χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό για την απαγόρευση των εξαγωγών ορισμένων ειδών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εργαλειομηχανών και κάποιου ραδιοεξοπλισμού.

Αυτό το μέτρο «έσχατης ανάγκης» επιτρέπει στην ΕΕ να περιορίσει την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή ευαίσθητων αγαθών και τεχνολογίας σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

Το Κιργιστάν έχει γνωρίσει ταχεία οικονομική ανάπτυξη, την ταχύτερη στην Κεντρική Ασία, εν μέρει λόγω της αύξησης του εμπορίου εν καιρώ πολέμου με τη Ρωσία, η οποία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στη χώρα αυτή.