Η Σιγκαπούρη γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που μετατρέπει το αεροδρόμιό της σε ζωντανό δοκιμαστικό πεδίο για επαναστατικούς κινητήρες «ανοιχτού στροβίλου», ανοίγοντας τον δρόμο για το αεροσκάφος του μέλλοντος με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της συνόδου Changi Aviation Summit, λίγο πριν από το Singapore Airshow, από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σιγκαπούρης (CAAS), την Airbus και την CFM International, και προβλέπει πολυετείς δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες στα αεροδρόμια Changi ή Seletar.

Οι μηχανικοί θα αξιολογήσουν στην πράξη τους ανοιχτού ανεμιστήρα κινητήρες του προγράμματος RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) της CFM, ένα από τα πιο φιλόδοξα projects για βιώσιμη αεροπορία στον κόσμο.

Σιγκαπούρη και αεροσκάφος νέας γενιάς

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Σιγκαπούρη θα λειτουργήσει ως το πρώτο πλήρως επιχειρησιακό αεροδρόμιο όπου θα δοκιμαστεί πώς οι κινητήρες ανοιχτού στροβίλου εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία της αεροπορίας, από τους τροχοδρόμους μέχρι τις πύλες και τα υπόστεγα συντήρησης.

Σε αντίθεση με τους κλασικούς turbofan κινητήρες, οι νέοι κινητήρες διαθέτουν εκτεθειμένες έλικες στροβίλου, μεγαλύτερης διαμέτρου και με μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, σχεδιασμένες για σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.

Η CAAS έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες «πλαίσιο ετοιμότητας» που θα καθοδηγεί αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες ως προς τις υποδομές, τις διαδικασίες και τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν για να υποδεχθούν αυτά τα νέα αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει από μελέτη της συμβατότητας των νέων κινητήρων με τους υφιστάμενους διαδρόμους και χώρους στάθμευσης μέχρι τις αλλαγές στις διαδικασίες ρυμούλκησης, εξυπηρέτησης εδάφους και τροχοδρόμησης σε ένα περιβάλλον με υψηλή κίνηση όπως το Changi.

Αεροσκάφος RISE: 20% λιγότερο καύσιμο, έτοιμο για καύσιμα του μέλλοντος

Η CFM παρουσίασε το concept RISE το 2021 ως διάδοχο των σημερινών πιο αποδοτικών εμπορικών κινητήρων, με στόχο βελτίωση κατά περίπου 20% στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τα σημερινά μοντέλα, μια κρίσιμη παράμετρο σε μια εποχή ακριβών καυσίμων και αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων. Η αρχιτεκτονική των κινητήρων έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατή με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και να μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά σενάρια υδρογονοκίνησης, δίνοντας στις αεροπορικές περισσότερες επιλογές για την πράσινη μετάβαση.

Η Airbus έχει ήδη «φωτογραφίσει» την προοπτική να εξοπλίσει την επόμενη γενιά μονοδιάδρομων αεροσκαφών της, που αναμένεται να μπει σε υπηρεσία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2030, με κινητήρες ανοιχτού στροβίλου. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος εκτιμάται ότι θα ανήκει στην κατηγορία των 200 θέσεων, δηλαδή στην καρδιά της παγκόσμιας αγοράς, κάτι που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το να έχουν λυθεί εκ των προτέρων τα θέματα υποδομών στα αεροδρόμια.

Σιγκαπούρη: Ασφάλεια, κανονισμοί και νέος ρόλος στην παγκόσμια αεροπορία

Οι κινητήρες ανοιχτού στροβίλου φέρνουν και νέες προκλήσεις ασφάλειας, καθώς οι εκτεθειμένες πτέρυγες αλλάζουν τον τρόπο που τα συνεργεία εδάφους προσεγγίζουν το αεροσκάφος και απαιτούν σχολαστική αξιολόγηση όσον αφορά τον θόρυβο, τα θραύσματα και τα πρωτόκολλα συντήρησης. Για τον λόγο αυτό, το πλαίσιο ετοιμότητας της CAAS δεν περιορίζεται στην τεχνική πλευρά, αλλά επεκτείνεται σε πρότυπα ασφαλείας, ρυθμιστικές διαδικασίες και εκπαίδευση προσωπικού αεροδρομίων και αεροπορικών, σύμφωνα με το Interesting Engineering.

Η πολυετής προσπάθεια αναμένεται να αποδώσει κρίσιμες γνώσεις όχι μόνο στους κατασκευαστές κινητήρων, αλλά και σε αεροδρόμια και αεροπορικές σε όλο τον κόσμο, καθώς προετοιμάζονται για την επόμενη γενιά αεροσκαφών. Παράλληλα, ενισχύει στρατηγικά τον ρόλο της Σιγκαπούρης ως κόμβου αεροπορικής καινοτομίας, που συνδυάζει ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο με ένα πυκνό και απαιτητικό αεροπορικό οικοσύστημα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CFM, Gaël Méheust, η δυνατότητα πραγματικών δοκιμών – από το handling στο έδαφος μέχρι την καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου – είναι καθοριστική για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη αεροπορικών, ρυθμιστικών αρχών και επιβατών στην ασφάλεια και την αξιοπιστία της νέας τεχνολογίας.