Η Alco πραγματοποίησε νέα μεγάλη δημοσκόπηση για τον Alpha, με τον κόσμο να απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου έδειξε τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη με διαφορά 13 μονάδων από τη δεύτερη θέση, που καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

Ελληνική Λύση: 9,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Φωνή Λογικής: 2,8%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Νίκη: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Άλλο κόμμα: 8,8%

Αναποφάσιστοι: 18,4%

Μεταξύ άλλων, στους πολίτες τέθηκαν και μια σειρά από ερωτήματα για τη Μαρία Καρυστιανού. Στο ερώτημα «ποια είναι η γνώμη για την Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση για κόμμα», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Ίδια καλή – 31%

Καλύτερη – 9%

Ίδια κακή – 9%

Χειρότερη – 27%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 24%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, τέθηκε ερώτημα για το αν χρειάζεται πρόγραμμα το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το αίτημα για Δικαιοσύνη και κάθαρση είναι για σας αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης για να συμφωνείτε;», ήταν η ερώτηση με τους πολίτες να απαντούν:

Χρειάζεται πρόγραμμα – 76%

Είναι αρκετό – 14%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 10%

Επίσης, στο «πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

Καθόλου – 31%

Λίγο – 16%

Αρκετά – 26%

Πολύ – 18%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 12%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπης: